Винен Starlink Ілона Маска? Розкрито нові деталі про зникнення експедиції до "Титаніка"

Власник батискафа "Титан" і організатор занурення, компанія OceanGate Expeditions, визнала, що використовувала супутниковий інтернет Starlink для зв'язку.

Компанія SpaceX Ілона Маска потрапила в скандал, пов'язаний із втратою батискафа "Титан" компанії OceanGate Expeditions, яка вирушила до уламків знаменитого корабля "Титанік". Подробиці повідомляє видання Interesting Engineering.

Сайт Snopes 20 червня опублікував статтю з інтригуючим заголовком: "Зникла субмарина "Титан" покладалася на супутники SpaceX Ілона Маска для зв'язку?". Як зазначають журналісти, компанія OceanGate ще 1 червня написала у Twitter, що використовувала систему Starlink для виходу в інтернет посеред Атлантичного океану. Сама Starlink відреагувала на цей твіт і підтвердила інформацію.

Після цього деякі ЗМІ дійшли висновку, що Starlink винна у втраті зв'язку з підводним човном "Титан" і людьми в ньому після занурення. Вона є дочірньою компанією SpaceX, яку заснував і очолює мільярдер Ілон Маск. Останній спростував причетність свого проєкту до інциденту і звинуватив Snopes у дезінформації.

"Ви навіть не можете провести хорошу психологічну операцію", - відреагував засновник SpaceX.

Незабаром залагодити непорозуміння допомогли експерти. Фахівець із дезінформації Майк Солана написав у Twitter таке:

"Немає такої речі, як доступ до Інтернету, на глибині кількох миль у океані. Snopes такий самий злісно упереджений і "фальшивий", як і будь-який сабреддит, присвячений змовам, з якими я колись стикався".

21 червня Snopes відредагувала статтю, визнавши помилковість своїх попередніх аргументів. Вони зазначили, посилаючись на OceanGate, що експедиція використовувала супутниковий інтернет Starlink для зв'язку між кораблем і основною базою, але не з субмариною "Титан".

Професор Австралійського центру польової робототехніки Сіднейського університету Стефан Вільямс написав у The Conversation, що для зв'язку з підводним човном застосовують спеціальну систему, яка передає гідроакустичні сигнали через товщу води за допомогою пристрою — транспондера. Таким чином можна визначати місцезнаходження субмарини, а також передавати короткі текстові повідомлення, проте обсяг даних сильно обмежений.

18 червня в Атлантичному океані зник із радарів батискаф "Титан" компанії OceanGate Expeditions. Кілька людей спустилися під воду, щоб подивитися на місце аварії знаменитого лайнера "Титанік".

Пізніше стало відомо, що на зниклій субмарині перебуває британський мільярдер-екстремал Геміш Гардінг, а також один найбагатших людей Пакистану разом зі своїм сином. Хеміш Гардінг є головою приватної авіабудівної компанії Action Aviation.