Дрони-камікадзе HERO стануть ще смертоноснішими: UVision розробляє нові боєприпаси

Моделі HERO-1250 і HERO-900 будуть важчими, зможуть летіти далі і протистояти системам РЕБ.

Ізраїльська компанія UVision, яка відома в Україні своїми баражувальними боєприпасами сімейства HERO, збирається запустити нову, важчу і далекобійнішу лінійку своїх продуктів, повідомляє EDR magazine. У компанії кажуть, що прагнуть створити переносні системи, які могли б замінити собою дорогі далекобійні ракети.

Згідно з наявною інформацією, HERO-1250 має дальність польоту понад 200 км і може літати до 10 год із боєголовкою масою 50 кг і вагою понад 155 кг. На дрон можна встановити розвідувальні модулі та системи радіоелектронної боротьби.

HERO-900 легший — важить 110 кг під час старту і має 30-кілограмову боєголовку, а дальність польоту дрона-камікадзе становить понад 150 км або 6 год польоту. Обидва баражувальні боєприпаси запускаються з рампи.

Поки що HERO-1250 і HERO-900 перебувають у розробці, а ось модель середнього класу HERO-90 вже майже готова. Її вагу зменшено вдвічі (9 кг під час запуску порівняно з 18 кг у HERO-120), а характеристики дальності та витривалості трохи знижено до 40 км порівняно з 60 км у HERO-120. Бойова частина становить лише 1,5 кг, однак цього цілком достатньо для нейтралізації основних бойових танків, особливо під час ураження їх у режимі атаки зверху.

Дрон-камікадзе середнього класу HERO-90 Фото: Соцмережi

Щодо більшого HERO-120, то цей повністю розроблений боєприпас, який перебуває в експлуатації, нещодавно було випробувано в нових складних умовах; випробування проводили у Фінляндії за арктичних температур, а інші випробування проходили в Індії, де дрон-камікадзе використовували на висоті до 5500 м.

Раніше Фокус писав, що "розумні" торпеди запускатимуть з літаків з висоти 10 км, щоб знищувати підводні човни.