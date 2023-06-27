Дрони R-18 знищили два БТР і "секретний" спецзасіб росіян (відео)

Кожен безпілотник R-18 несе по три потужні бомби, що дає змогу військовим завдавати кілька ударів і добивати вцілілу техніку.

Підрозділ "Птахи Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України в ніч на 27 червня знищили чотири одиниці російської техніки за допомогою дронів R-18. Командир роти Роберт Бровді з позивним "Мадяр" розповів подробиці у відеоролику на YouTube.

Удень аеророзвідка помітила в лісопосадці кілька БТР, які росіяни намагалися заховати під прикриттям дерев, а вночі відправили до їхніх позицій дрони-бомбардувальники R-18. Кожен із БПЛА несе по три кумулятивні боєприпаси, призначені спеціально для пробиття броні, а також тепловізійну камеру для роботи в темний час доби.

"Птахи Мадяра" успішно підірвали два бронетранспортери, коли побачили незаплановану ціль — вантажівку ЗС РФ, яка їхала ґрунтовою дорогою до однієї з позицій. Оператор вирішив атакувати транспортний засіб просто на ходу, перша бомба впала трохи лівіше, проте пошкодила колеса і паливний бак, змусивши машину зупинитися. П'ятеро окупантів встигли вибратися і відбігти вбік, коли другий снаряд влучив просто у двигун, пробивши його наскрізь.

Четвертою ураженою ціллю стала спеціальна техніка ЗС РФ, яка після трьох влучень спалахнула і горіла кілька годин. Назву і призначення машини Роберт Бровді розкривати відмовився, зазначивши, що військові цей спецзасіб впізнають.

"Зважаючи на поточний характер воєнних дій певний час денні детокс-програми показувати не можу. Наповнюйтеся нічною джага-джагою", — додав він у Telegram.

Дрони R-18 розроблені фахівцями ГО "Аеророзвідка", а зараз виробляються компанією FRDM. Це коптери з вісьмома двигунами, які підіймають боєприпаси загальною вагою до 5 кг, найчастіше українські військові використовують гранати РКГ-3 або бомби РКГ-1600.

Нещодавно "Птахи Мадяра" на ходу розбили колону ЗС РФ дроном R18. Внаслідок вибухів було знищено 3 БМП і вантажний автомобіль.

У компанії FRDM заявили про розробку нового ударного дрона R-34. Він створений на тій самій архітектурі, що й R-18, але отримав поліпшені характеристики.