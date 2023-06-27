Став першим у світі: Китай здійснив прорив у створенні безпілотних надводних кораблів

Китайські військові вже освоюють кілька новітніх морських безпілотників, зокрема патрульний катер L30 з дальністю дії 407 км і носій дронів Zhu Hai Yun.

Китай здійснив прорив у розробці безпілотних кораблів і вже приймає їх на озброєння. Про це повідомило Центральне телебачення країни (CCTV), передає видання Global Times.

Безпілотні кораблі швидші та маневровіші за традиційні військові судна, тож можуть супроводжувати останні або ж самостійно виконувати завдання в будь-який час доби, наприклад, патрулювати територію, вести розвідку чи навіть атакувати противника. Наразі китайці не лише проводять випробування таких апаратів, а й уже приступили до їхнього практичного впровадження.

Китайське телебачення повідомило, що в країні розробили багато безпілотних суден, включно з патрульним катером проєкту L30 з дальністю 220 морських миль (407 км), продемонстрованим на авіашоу 2022 року. Транспорт підлаштовується під погодні умови на морі та виконує різні типи місій: патрулювання, боротьба з тероризмом і злочинністю, розвідка, а також пошук і порятунок людей.

Дослідницький корабель Zhu Hai Yun називають першим носієм морських БПЛА в Китаї. Він може нести понад 50 дронів, дистанційно керуючи ними в небі, під водою і на поверхні моря.

Армія Китаю кілька разів застосовувала новітній безпілотний катер під час навчань з висадки десанту. На підході до плацдарму десантні кораблі скидали дрон, який потім влаштовував вибухи, виявляв перешкоди та відкривав шлях до берега.

Ще в Китаї побудували багатоцільовий бойовий корабель JARI, водотоннажністю 20 т і довжиною 15 м. Він покликаний придушувати загрози з моря і повітря, застосовуючи радар із фазованою антенною решіткою, а також систему запуску торпед і ракет.

У 2022 році китайські фахівці вперше провели динамічні випробування безпілотника водотоннажністю 200 т, відпрацювавши сценарій військового вторгнення у Східний Китай. Як повідомляє Центральне телебачення, незабаром корабель без екіпажу, але із системою збору даних, пройде автономні випробування з навігації у відкритому морі.

Як розповів Global Times китайський військовий експерт і телекоментатор Сун Чжунпін, надводні та підводні дрони можуть виконувати бойові завдання не гірше, ніж літальні апарати, які вже показали свою ефективність у реальних бойових діях. Морські безпілотники можуть діяти "зграями" і завдавати ворожим суднам великих пошкоджень. За оцінкою експерта, Китай зараз посідає перше місце у світі у сфері безпілотних технологій.

Раніше з'явилася інформація, що в Китаї працюють 10 тисяч фабрик зі складання БПЛА. У 2022 році обсяг виробництва перевищив $14 млрд.