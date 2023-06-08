Китай має 10 тис. фабрик з виробництва БПЛА: у чому причина такого розмаху

Виробники безпілотників переключилися на внутрішній ринок, що стрімко зростає.

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Індустрія безпілотників у Китаї подолала позначку $14 млрд за обсягом виробництва у 2022 році завдяки розширенню місцевого ринку БПЛА, повідомляє South China Morning Post. Це на 34% більше, ніж у 2021 році, а кількість підприємств, пов'язаних із безпілотниками, у країні досягла понад 10 тис.

Дрони стали одним із найбільш перспективних секторів китайської економіки, оскільки вони знаходять все більше застосування в різних галузях, таких як сільське господарство, обслуговування енергетичних ліній, геологорозвідка та доставка товарів.

За даними Китайської асоціації БПЛА, у КНР незабаром працюватиме понад 200 тис. безпілотних систем. Вже сьогодні в Китаї офіційно зареєстровано 95 тис. дронів, які беруть участь у логістичних операціях.

Одним з основних факторів, який відіграв ключову роль у зростанні виробництва БПЛА, стала пандемія, яка змусила сферу обслуговування здійснювати доставку клієнтам за допомогою безпілотників.

Санкції США, які обмежили використання в країні дронів від провідного виробника DJI (популярні моделі Mavic), ніяк не позначилося на фінансах компанії. Вона почала активніше працювати на внутрішньому ринку.

І хоча в південному технологічному центрі Шеньчженя, де знаходиться DJI, кількість компаній, що базуються в місті, скоротилася до 1300, але загальний обсяг виробництва розробників дронів минулого року зріс до $6 млрд. За прогнозами CUA, до 2025 року ринок логістики дронами в Китаї досягне $8,1 млрд, а до 2030 року збільшиться ще в кілька разів.

Раніше Фокус писав про те, що Білорусь закупить російські дрони Supercam S150 та S350 на $1 млн: що задумав Лукашенко.