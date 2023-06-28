Немов птах Фенікс: цей дрон не боїться вогню й допомагає пожежникам (відео)

Експериментальний безпілотник обстежуватиме будівлі у вогні та показуватиме рятувальникам осередки займання.

Експериментальний квадрокоптер, що отримав назву FireDrone, розробили вчені з Імперського коледжу Лондона та швейцарського дослідницького інституту Empa, повідомляє New Atlas. На відміну від звичайних дронів, він здатний витримувати температуру до 200 градусів протягом цілих 10 хвилин.

Теплостійкість дрона зумовлена в основному ізолювальним шаром аерогелю, який утворює оболонку, що оточує його електроніку. Створений спеціально для проєкту пористий гель складається здебільшого з повітряних кишень у матриці з поліімідного пластику, кремнезему та скловолокна — останні забезпечують структурне посилення. Алюмінієва зовнішня оболонка додатково допомагає відбивати тепло від дрона.

Поряд із батареєю, польотним контролером, відеопередавачем і радіоприймачем електронні компоненти FireDrone також містять такі датчики як оптична камера, інфрачервона камера й датчик CO2.

Внутрішній устрій пожежного дрона FireDrone Фото: Скриншот

Ідея полягає в тому, що перед тим, як увійти в приміщення у вогні, пожежники запускатимуть туди безпілотник, який передаватиме дані в режимі реального часу, показуючи джерела вогню, розташування небезпек і місцезнаходження людей, які опинилися в пастці. І як додатковий бонус всередині дрона створюється охолоджувальний ефект, оскільки газ випаровується з його датчика CO2.

FireDrone уже пройшов успішні випробування в навчальному центрі пожежників, і в майбутньому заплановано ще кілька випробувань. Після комерціалізації БПЛА можна буде також використовувати для оцінки лісових пожеж або навіть для розвідки в дуже холодних умовах завдяки ізолювальному аерогелю.

Випробування безпілотника FireDrone

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