Дрони Twin-tailed Scorpion навчилися літати строєм: як це посилить армію Китаю

БПЛА Twin-tailed Scorpion уже неодноразово помічали поблизу Тайваню і Японії, але тільки поодинці. На думку експертів, здатність діяти "зграями" значно збільшить бойову міць.

Китайська армія вперше показала, як три бойові безпілотники Twin-tailed Scorpion літають у тісному строю. Демонстрацію транслювало Центральне телебачення Китаю, передає China News Service (CNS).

У випробуваннях узяли участь три безпілотники Twin-tailed Scorpion, озброєні різними боєприпасами, включно з високоточними бомбами, ракетами і меншими дронамі. Вони по черзі злетіли з аеродрому, потім вишикувалися в кілька формацій, у тому числі лінією і трикутником. Як зазначили на Центральному телебаченні, оператори керували бойовими БПЛА за допомогою наземної станції, тому синхронізувати швидкість, напрямок і висоту всіх трьох апаратів було дуже складно.

Безпілотники Twin-tailed Scorpion летять строєм Фото: Скриншот

TB-001 Twin-tailed Scorpion — це китайські ударно-розвідувальні безпілотники, довжиною 10 м і з розмахом крила 20 м, оснащені двома двигунами і генераторами. Модель має максимальну злітну масу 2800 кг і дальність польоту до 6000 км, розганяється до 300 км/год, підіймається на висоту до 8 км і може проводити в повітрі до 35 годин. "Скорпіони" озброюються високоточними боєприпасами, включно з термобаричними бомбами, бронебійними бомбами, бомбами уповільненої дії.

Існує також модифікація ТБ-А з трьома двигунами та генераторами, яка значно більша за розміром. Її злітна маса сягає 3250 кг, дальність польоту — 8000 км, запас ходу — 40 год, максимальна швидкість — 380 км/год, стеля висоти — 10 км.

Згідно із заявами Управління оборони острова Тайвань і міністерства оборони Японії, останніми роками Twin-tailed Scorpion кілька разів пролітали поблизу Тайваню і над протокою Міяко в Тихому океані, але щоразу — окремо. Як вважають експерти, здатність таких великих дронів літати строєм значно підвищить бойові можливості Китаю.

Головний редактор пекінського журналу Aerospace Knowledge Ван Янань 27 червня в коментарі Global Times висловив думку, що демонстрація показала видатну керованість Twin-tailed Scorpion, оскільки перевезення важких вантажів зазвичай робить літак менш маневровим. Він додав: зазвичай пілотам доводиться вручну керувати дронами з землі, але Китай уже працює над програмним забезпеченням, щоб зробити цей процес автономним і формувати стрій за однією командою. Якщо кілька "Скорпіонів" діятимуть разом, то це значно збільшить бойову міць завдяки більшій кількості боєприпасів.

Раніше писали, що в Китаї хочуть створити "невидимі" дрони, щоб вони не дісталися противнику. У країні задумалися над поліпшенням безпеки після того, як Росія захопила збитий MQ-9 ВПС США.

Повідомляли також, що Китай здійснив прорив у створенні безпілотних надводних кораблів. На думку експерта Суна Чжунпіна, у цій сфері країна посідає перше місце в усьому світі.