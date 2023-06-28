Найшвидший у світі процесор надійшов у продаж: де і за скільки його можна купити
Рекомендована роздрібна ціна складе $11 900, якщо купуватимите 1000 одиниць.
Нещодавно компанія AMD презентувала свій перший хмарний процесор — 128-ядерний EPYC 9754. І тепер пристрій можна купити в деяких країнах Європи, повідомляє techradar.com.
Процесор із маркуванням 100-000001234 доступний за попереднім замовленням. Як повідомляє фінське видання MacPeople, продажі почнуться з 30 червня. Рекомендована роздрібна ціна складе $11 900, якщо купуватимите 1000 одиниць. Магазин Max ICT (Нідерланди), однак, виставив ціну $9500, зробивши знижку в 20%, а французький магазин LAFI продає чіпи за $11 200. У магазинах США товар поки не з'явився.
EPYC 9754 є найшвидшим x86-процесором у світі на сьогоднішній день, повідомляє ЗМІ. Він оснащений 128 ядрами, має 256 МБ кеш-пам'яті та вдосконалену архітектуру Zen 4C/Bergamo. Його тактова частота є досить низькою — 2,25 ГГц. Якщо користувачеві потрібен чип із вищою однопотоковою продуктивністю, то він зможе придбати EPYC 9174F із базовою тактовою частотою 4,1 ГГц (але тільки із 16 ядрами). Процесор підтримує 6 ТБ ОЗП (12 каналів x 512 ГБ пам'яті DDR5). AMD заявляє, що робоче навантаження, яке потягне чіп, варіюється від VDI до високопродуктивних обчислень і веб-хостингу.
|Outlet
|Territory
|Price (Eur)
|Price (USD)
|Max ICT
|Netherlands
|8656.67
|9481
|Data-Systems
|Finland
|8860.81
|9704
|ITCare
|Poland
|Row 2 - Cell 2
|9825
|Primal Cloud
|Sweden
|~9195.15
|10070
|ComputerSalg
|Denmark
|~9309.2
|10195
|2Compute
|Belgium
|9345.5
|10235
|Max People
|Finland
|9437
|10335
|LAFI
|France
|10327.4
|11212
Під час тестів вдалося переконатися в тому, що один процесор 9754 швидший, ніж два процесори Xeon Platinum 8490H. Зазначимо, що Xeon Platinum 8490H є найшвидшою і найдорожчою моделлю Intel з 60-ма ядрами, рекомендована роздрібна ціна якого становить $34 000, йдеться в матеріалі.
Еталонний тест SPEC CPU 2017 показав, що двопроцесорний EPYC 9754 забезпечує вищі результати, ніж чотирьохпроцесорний 8490H, з додатковим бонусом у вигляді енергоспоживання приблизно на 40% менше при максимальному навантаженні (плюс енергоспоживання в режимі очікування 117 Вт).
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