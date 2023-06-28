В Японії створили роботів у вигляді рук Доктора Восьминога: на що вони здатні (фото, відео)

Керівник групи розробників Масахіко Інамі вважає, що роботичні руки стануть продовженням людського тіла і допоможуть збільшити його потенціал.

В Японії інженери-роботехніки розробили незвичайний пристрій у вигляді кількох рук, які кріпляться до спини людини за допомогою спеціальних рюкзаків. Про це йдеться на сайті роботехнічної компанії Jizai Arms, яка випускає екзопротези.

Надихалися ляльковим театром і жахами: як розробники створювали "танцюючих кіборгів"

"Гнучкі руки" або ж "кіборгів, які танцюють", створила команда вчених із Токійського університету на чолі з Масахіко Інамі. У коментарі Reuters він розповів, що створюючи роборуки, ґрунтувався на ідеї "дзідзай" — японського терміна, який, за його словами, приблизно означає автономію і свободу робити все що завгодно. Учені поставили перед собою мету зробити пристрій для поліпшення можливостей людини.

"Наприклад, як музичний інструмент може стати продовженням вашого тіла", — пояснив Інамі. — "Воно абсолютно не суперник людям, а радше засіб для занять, які нам подобаються, такий самий, як велосипед. Воно підтримує нас і може розкрити творчий потенціал".

Він також повідомив, що на створення "танцюючих кіборгів" його надихнули традиційні японські лялькові вистави й коротке оповідання письменника Ясунарі Кавабата в стилі квазіжахів про чоловіка, який бере руку молодої жінки та проводить з нею ніч.

Що собою являють гнучкі роборуки Arms

Екзопротези випустила японська компанія Jizai, що працює останнім часом над проєктом цифрового кіборга — "вільного тіла", в якому повною мірою використовують робототехніку і технології управління.

Так виглядає гнучкий протез рук Arms, розроблений японською компанією Jizai

Протези являють собою переносну систему, що складається з базового блоку з шістьма терміналами і знімної роботизованої руки. Її розробили для розширення взаємодії між кількома користувачами, наприклад обміну рукостисканнями. За допомогою Jizai Arms також планують вивчати, як налагодити співіснування кіборгів зі звичайними людьми.

Щоб показати, як діють ці гнучкі протези на практиці, розробники зняли невеликий відеоролик. У ньому показана танцівниця Аяка Кондо, на спину якої закріпили роботизовані "руки" Arms. Аяка танцює, а гнучкі протези повторюють за нею всі рухи її рук.

Щоб показати, що можуть "руки людини-восьминіга", творці попросили двох танцівниць виконати танець, надівши на спину їхню розробку

Пізніше до дівчини приєднується інша танцівниця Рей Ханашима. Дівчата починають виконувати парний танець, під час якого закріплені на їхніх спинах роботи-руки вже не тільки повторюють рухи кожної танцівниці, а й взаємодіють між собою.

До слова, ЗМІ, які писали про новинку у сфері протезування, вже порівняли Arms з "роборуками", які створив персонаж зі всесвіту "Людини-павука" Доктор Октавіус ("Доктор Восьминіг").

Хто такий Доктор Восьминіг

Це суперлиходій, надалі антигерой, що з'являється в коміксах видавництва Marvel Comics. Героя придумали письменник Стен Лі, а намалював художник Стівен Дітко.

Доктор Восьминіг, справжнє ім'я якого Отто Гюнтер Октавіус, — високоінтелектуальний злий учений, заклятий ворог Людини-павука. Популярності та популярності набув після виходу фільму "Людина Павук-2".

Герой Всесвіту Marvel має вигляд кремезного чоловіка, одягненого в зелений костюм. На його спині розташовуються 4 потужних механічних мацаків. З їхньою допомогою цей антигерой може сильно бити та навіть калічити своїх супротивників.

Доктор Восьминіг здатний обертати навколо себе своїми мацаками немов млин таким чином, щоб відбити від себе кулі. Також вони дають герою можливість переміщатися по стінах.

Нагадаємо, у березні 2023 року шестирічній українці Марині, якій ампутували ногу після поранення під час обстрілу Херсона, встановили протез. Без нього дівчинка не могла навіть довго сидіти на ліжку. Марина стала першою дитиною в Україні, якій провели таку операцію

Крім того, у листопаді 2022 року стало відомо, що біонічна рука українського виробництва увійшла до рейтингу найкращих винаходів Time. Робот-протез українського стартапу Esper Bionics потрапив на обкладинку американського журналу. У рейтингу продукт компанії з'явився в категорії "Доступність".