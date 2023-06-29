У Росії знову скопіювали дрон: БПЛА "Охотник" виявився вкраденим у США RQ-170 (відео)

Найцікавіше, що RQ-170 спочатку був скопійований іранцями після того, як вони збили американський безпілотник.

Окупаційні війська РФ вкотре представили дрон у стилі "аналоговнет". "Жертвою" цього разу став БПЛА американського виробництва RQ-170, який зі свого боку ще 2011 року іранці збили над своєю територією і повністю скопіювали, пише Defense Express.

Росіяни видали безліч пропагандистських сюжетів із посиланням на таємничі "турецькі ЗМІ" про те, як "їхній дрон" успішно "б'є українців" на фронті, і водночас полінувалися прибрати субтитри фарсі, які супроводжували сюжет іранського ТБ. Сам сюжет з'явився на місцевому телебаченні ще 2014 року.

У підсумку "вітчизняний безпілотник" С-70 "Охотник" виявився копією іранського дрона Shahed 171 Simorgh, який, своєю чергою, є повною копією американського RQ-170.

"Те, що росіяни видають за свій "аналоговнет" С-70 "Охотник" насправді — іранська копія американського "секретного" БПЛА RQ-170, відома як Shahed 171 Simorgh", — звернув увагу у своєму telegram-каналі аналітик Олександр Коваленко.

Пропагандистські ЗМІ РФ не соромлячись видають сюжет іранців за свій "анлоговнет" Фото: Скриншот

Щодо дрона С-70 "Охотник", то вперше російське міноборони озвучило свої плани мати на озброєнні важкий ударний БПЛА ще 2009 року, водночас контракт на розробку було укладено 2012 року з компанією "Сухой". Зрештою, 2019 року "Мисливець" здійснив свій перший політ, але старт серійного виробництва в РФ переносили вже щонайменше тричі.

Сюжет по іранському ТБ про Shahed 171 Simorgh, який є копією RQ-170 США

Раніше Фокус писав, що окупанти клонують Switchblade 300: у Росії готують новий ударний дрон "Вектор-120".