ЗС РФ помітили над Україною БПЛА Jump 20, озброєний дронами Switchblade (відео)

Російські військові зробили знімок безпілотника літакового типу через об'єктив ЗРК "Тор".

Російські військові помітили в небі над Україною американський безпілотник Jump 20, озброєний баражувальними боєприпасами Switchblade 300. Про це в Telegram написало медіа Mash.

За даними російського ЗМІ, оператори зенітно-ракетного комплексу "Тор" ЗС РФ засікли безпілотник, який упізнали як Jump 20 виробництва компанії AeroVironment. Доказом слугує знімок — на ньому видно лише силует літального апарату, який схожий на зазначений БПЛА.

Безпілотник, знятий через об'єктив ЗРК "Тор" ЗС РФ Фото: Telegram

Jump 20 — це безпілотник тактичного рівня типу "крило", здатний вертикально злітати і сідати. Модульна конструкція дає змогу нести різне корисне навантаження вагою до 13,6 кг. Спочатку Jump 20 призначений для ведення розвідки і наведення артилерії, але 2022 року компанія-виробник AeroVironment продемонструвала, що він також може запускати дрони-камікадзе Switchblade 300, росіяни припускають, наче виявили саме такий тандем.

Технічні характеристики БПЛА Jump 20:

довжина — 2,9 м;

розмах крила — 5,7 м;

маса — 97,5 кг;

дальність польоту — 185 км;

тривалість польоту — близько 14 год.

Telegram-канал "Напіввійськова організація" пише, що запуск з Jump 20 збільшує дальність застосування Switchblade 300, оскільки останній пікірує з більшої висоти. Помітивши ціль за допомогою камери БПЛА літакового типу, українським військовим не потрібно спеціально відправляти наземну групу з пусковою установкою — достатньо дистанційно віддати команду.

Switchblade 300 важить близько 2,5 кг разом із боєголовкою, а в польоті може перебувати від 20 до 40 хв. Під час запуску із землі дальність польоту боєприпасу становить 10 км. Невідомо, наскільки саме збільшиться дальність у разі запуску дрона-камікадзе просто в повітрі та використання Jump 20 як ретранслятора зв'язку.

У травні писали, що AeroVironment вирішила передати Україні дрони Jump 20. Компанія вже почала виробництво безпілотників, призначених спеціально для ЗСУ.

Писали також, що росіяни намагаються скопіювати американські ударні дрони Switchblade 300. Російська розробка під назвою "Вектор-120" має отримати одноразові пускові установки, які солдати зможуть застосовувати як гранатомети.