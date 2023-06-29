Цеглини збиратимуть енергію замість акумуляторів: потужність установки — 90 ГВтг

Це рекордна кількість енергії, яку не здатен виробляти жоден акумуляторний завод у світі.

Компанії Rondo Energy і Siam Cement Group планують побудувати найбільший у світі акумуляторний завод потужністю 90 ГВтг, повідомляє в офіційному пресрелізі на PRnewswire. Запланована потужність дасть змогу виробляти теплові батареї Rondo, які заощаджують 12 млн тонн CO2 на рік, що еквівалентно щорічному викиду більше ніж 4 мільйонам автомобілів із ДВЗ.

Для свого заводу компанії використовуватимуть особливу вогнетривку цеглу, що складається з найпоширеніших і найдешевших на Землі елементів: кисню, кремнію та алюмінію. Інноваційна теплова батарея Rondo зберігає електроенергію у вигляді високотемпературного тепла у вогнетривкій цеглі без використання горючих матеріалів, важливих мінералів, токсичних речовин або рідин.

Цю цеглу вироблятиме підприємство SCG — найбільше у своєму класі в Південно-Східній Азії. Компанія отримала безліч нагород за свою продукцію, зокрема премією Демінга за повне управління якістю і поставками для провідних галузей промисловості в більш ніж 80 країнах.

Завдяки технології Rondo вітер і сонячна енергія можуть забезпечити безперервне промислове тепло з нульовим викидом вуглецю за нижчою ціною, ніж викопне паливо, що вкрай необхідно для галузей промисловості в усьому світі, які виробляють всі товари від сталі до дитячого харчування. Перша теплова батарея Rondo наразі експлуатується на каліфорнійському заводі з виробництва етанолу, обслуговуючи промислового споживача найвисокотемпературнішим і високоефективним накопичувачем енергії у світі.

Раніше Фокус писав, що вчені усунули основний недолік твердотільних батарей: вони кращі за літій-іонні.