Німеччина передала Україні радар TRML-4D для комплексу ППО IRIS-T SLM: чим він корисний

Станція дасть змогу українським військовим перехоплювати навіть найнепомітніші цілі на відстані до 250 км і на висоті до 30 км.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшла радіолокаційна станція TRML-4D. Інформація про це 29 червня з'явилася на офіційному сайті німецького уряду.

TRML-4D виробництва німецької компанії Hensoldt використовує активну фазовану решітку з твердотільними нітрідо-галієвими елементами, сучасну радіолокаційну технологію Active Electronics Scanned Array з цифровим формуванням променів, коли хвилі можуть накладатися, посилюючи одна одну, а також традиційний імпульсно-доплерівський радар. Ці передові технології мають значно посилити українську систему ППО та захистити мирних жителів від російських ударів.

Німецька РЛС може виявляти одночасно до 1500 різних цілей, зокрема малопомітних, таких як вертольоти і маловисотні крилаті ракети. Дальність дії становить від 100 м до 250 км, а висота виявлення — 30 км. TRML-4D оснащена власним генератором енергії і може переміщатися за допомогою будь-якої вантажівки зі стандартними ISO-контейнерними фітингами.

Пресслужба звернула увагу, що це вже друга станція, яку уряд Німеччини передав українцям. Як писали раніше, Hensoldt поставила Україні чотири TRML-4D у складі ЗРК IRIS-T. ЗСУ відзвітували, що саме цей радар дає змогу перехоплювати понад 90% російських літаків. До кінця 2023 року компанія пообіцяла передати ще дві таких РЛС.

У травні з'явилася інформація, що Німеччина має намір передати ЗСУ 6 нових радарів TRML-4D для посилення ППО. Hensoldt отримала замовлення на суму, що перевищує 100 млн євро. РЛС планують відправити в Україну в другій половині 2023 року після того, як українські військові пройдуть навчання.