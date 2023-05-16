Високі технології для ППО: Німеччина поставить Україні шість РЛС TRML-4D

Сума контракту з німецькою компанією Hensoldt перевищує 100 млн євро. Радари швидко виявляють 1500 цілей у радіусі до 250 кілометрів.

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Німеччина хоче виготовити шість радіолокаційних систем (РЛС) TRML-4D та передати їх Збройним силам України. Про це повідомила 16 травня компанія-виробник Hensoldt.

Радари TRML-4D, як кажуть в організації, потрібні для посилення протиповітряної оборони України. Сума замовлення перевищує 100 млн євро.

Продукцію надішлють Києву в другій половині року після навчання українських операторів. Hensoldt поставив Україні кілька РЛС TRML-4D у складі системи ППО IRIS-T SLM, зазначили фахівці.

За словами генерального директора Hensoldt Томаса Мюллера, додаткові радари TRML-4D більше зміцнять мережу повітряного спостереження та протиповітряної оборони ЗСУ.

"Технологія захистить громадян України. Ми пишаємося тим, що можемо доставити таке необхідне обладнання у найкоротші терміни", — повідомив глава компанії.

Радар TRML-4D використовує сучасну технологію радіолокації Active Electronics Scanned Array з кількома променями цифрової форми. Завдяки цьому він швидко знаходить різні повітряні цілі – літаки, вертольоти та крилаті ракети.

"Радар забезпечує оперативне виявлення та супровід близько 1500 цілей у радіусі до 250 км", — описали технологію в компанії.

Нагадаємо, що у квітні стало відомо про постачання чотирьох РЛС TRML-4D в Україну. ЗСУ використовують їх у складі системи IRIS-T та перехоплюють понад 90% ворожих літаків.

Українські військові також отримали радари ieMHR виробництва RADA Electronic Industries. Технологія здатна виявити винищувач з відривом 65 км, а ракети — 14 км.