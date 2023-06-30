Унікальні дрони-камікадзе Rotem скоро з'являться на озброєнні трьох країн (відео)
Дешеві та прості в управлінні безпілотники розганяються до 370 км/год і атакують цілі з точністю до 1 м. Вони вже довели свою ефективність на полі бою.
Компанія Israel Aerospace Industries (IAI) постачатиме трьом країнам НАТО свої дрони-камікадзе Rotem. Вона розкрила подробиці у пресрелізі на своєму офіційному сайті.
За словами самих виробників, Rotem є унікальним тактичним баражувальним боєприпасом із системою вертикального зльоту і посадки, який уже перевірений у бойових умовах. Безпілотник із тривалістю польоту близько 30 хв дає змогу завдавати ударів на відстані до 10 км. Він також може зависати в повітрі приблизно на дев'ять годин, дозволяючи військовим стежити за місцевістю через денну або нічну камеру в очікуванні цілі.
Завдяки простому управлінню і міцній конструкції, Rotem можуть застосовувати окремі солдати-піхотинці або невеликі армійські підрозділи прямо на полі бою. Він особливо ефективний у міських умовах, оскільки дає змогу спостерігати та уражати цілі, заховані за будівлями. Якщо ж оператору не вдалося знайти відповідну ціль, то дрон можна повернути, замінити акумулятор і відправити на іншу місію. У комплект для одного солдата входять рюкзак із двома БПЛА, пультом управління, системою зв'язку, запасними батареями та зарядним пристроєм.
Характеристики дрона Rotem:
- вага БПЛА — 5,8 кг;
- вага повного комплексу — 16,7 кг;
- вага боєголовки — 1,2 кг (дві гранати M-67);
- час польоту з боєголовкою — 30 хв;
- час польоту з розвідувальним модулем — 45 хв;
- дальність ураження — 10 км;
- висота польоту — до 1524 м;
- швидкість у режимі патрулювання — від 100 до 157 км/год;
- швидкість пікірування — 370 км/год;
- точність ураження — 1 м;
- оптична камера — 13х зум і роздільна здатність 720 пікс;
- інфрачервона камера — 2х зум і роздільна здатність 640 x 480 пікс.
Як зазначає IAI, під час численних боїв безпілотники Rotem завдали шкоди, що у багато разів перевищує його фізичні розміри. Легка, компактна і недорога система "змінила поле бою" і зацікавила збройні сили по всьому світу, зокрема армію Естонії та ще 3 неназваних країн NATO, які уклали з компанією багатомільйонні контракти.
"Придбання Rotem трьома різними членами НАТО відображає високий глобальний попит на тактичні баражувальні боєприпаси, що і далі росте", — зазначив віцепрезидент ракетного підрозділу IAI Аві Еліша. — "Унікальні можливості Rotem, включно з вертикальним зльотом і посадкою, роблять його ідеальним вибором для сценаріїв ближнього бою, включно з міським боєм".
Нещодавно компанія BlueBird Aero Systems розробила в Ізраїлі надточні дрони-камікадзе SpyX. Вони літають зі швидкістю до 150 км/год з боєголовками вагою по 2,5 кг на відстань до 50 км.
У травні Ізраїль представив безпілотний підводний човен BlueWhale довжиною 12 метрів. За словами розробників, він може плавати на глибині до 100 м, розвивати швидкість до 27 км/год і оснащений безліччю датчиків для розвідки.