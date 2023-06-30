ШІ, FPV і аналоги Shahed: експерт розкрив, як Україна обігнала РФ у "війні дронів"

Українці раніше за росіян освоїли важливі технології, але деякі розробки потребують занадто багато часу.

Україна отримала і продовжує утримувати перевагу у "війні дронів" порівняно з Росією. Український фахівець із радіозв'язку, електроніки та радіоелектронної боротьби Сергій Флеш розповів YouTube-каналу "Блискавка", які технології в цьому допомагають.

За словами експерта, українські війська зараз мають у своєму розпорядженні велику кількість дронів на фронтах. Радіорозвідники бачать це за допомогою спеціального обладнання, яке показує щільність польотів з боку ЗСУ та окупантів.

"Ми стоїмо попереду росіян, робимо все, щоб цей розрив не скоротився і вони не пішли вперед нас", — заявив Сергій Флеш.

Однією з корисних технологій став штучний інтелект. Як каже Сергій Флеш, українські військові поки що не готові дати "розумним" системам повний контроль над озброєнням, але вони виконують низку завдань: аналізують зображення, шукають і розпізнають цілі.

"Якщо ми говоримо про управління дронами, то є проєкти, коли велика кількість дронів під управлінням штучного інтелекту можуть сіткою піднятися в повітря, щоб не дати пролетіти Shahed або іншому безпілотнику — це називається вертикальне мінування. Завдання ШІ — одночасно підняти та вибудувати їх у просторі сіткою, причому вона буде об'ємна, тривимірна, щоб вибухи дронів не заважали один одному", — поділився експерт.

Він пояснив, що зараз на фронті найважливіше не кількість і якість дронів, а майстерність операторів. В умілих руках комерційний БПЛА, такий як DJI Mavic 3, "живе" кілька тижнів, а в невмілих — перший же виліт може стати останнім.

Україна раніше за РФ освоїла технологію недорогих FPV-дронів, які дають змогу ЗСУ знищувати російську техніку. Зараз у країні є кілька підприємств, де їх масово виробляють для українських військових. Якісніші коптери, як-от Mavic, українці робити поки що не можуть: корпус, двигуни та камери з'єднати разом можна, головна складність полягає в програмному забезпеченні та системі управління. Наприклад, китайська компанія DJI витратила на розробку багато років і мільйони доларів.

"У нас такі команди діють, робота ведеться, але не можу сказати про якісь проєкти на фінальній стадії. У цьому напрямку у нас є кастомні дрони, які хлопці самі роблять на різних платформах і які точково виконують завдання на різних напрямках. Але серійного заводського виробництва в масштабах країни у нас немає", — підкреслив Сергій Флеш.

Схожа ситуація з розробкою аналогів іранських дронів-камікадзе Shahed. Теоретично Україна може виготовляти подібні БПЛА, але на практиці процес займає дуже багато часу. Shahed-136 оснащені доволі якісною і добре захищеною системою навігації, яка дає змогу оминати засоби РЕБ: у разі придушення GPS безпілотник переходить на запасну інерціальну систему, а потім коригує свій маршрут. Схожим чином українські дрони обходять "глушилки" на території Росії.

Раніше писали, що в Україні з'явилися секретні дрони, здатні долетіти до Москви. Одна з команд запевняє, ніби їхні безпілотники долають до 700 км із боєголовками вагою 20 кг.