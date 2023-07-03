Компанії з виробництва чіпів хочуть втекти з Китаю: куди вони перенесуть свої заводи

Тайванські компанії прагнуть уникнути залежності від китайського ринку і шукають нові майданчики для своїх підприємств.

Провідні тайванські технологічні фірми розглядають можливість перенесення своїх виробничих баз до Індії, повідомляє Gadgets360. Цей крок, за словами політиків Тайваню, пов'язаний з бажанням знизити свою залежність від китайського ринку на тлі дедалі напруженіших відносин автономного острова з "великою землею".

Заступник міністра національного розвитку Тайваню Као Шієн-Куей заявив, що існують величезні можливості для співробітництва між Нью-Делі і Тайбеєм у сфері інформаційних технологій, зокрема виробництва напівпровідників та електронного обладнання. Чиновниця заявила, що великі тайванські технологічні гіганти розглядають Індію як ключовий напрямок для зміцнення своїх глобальних ланцюжків поставок.

Індія зі свого боку робить усе можливе, щоб переманити до себе виробничі потужності провідних тайванських виробників чипів, включно з Тайванською корпорацією з виробництва напівпровідників (TSMC), найбільшим у світі виробником чипів, серед клієнтів якої колись значилася сама Apple.

Але не тільки TSMC зацікавлена в перенесенні свого виробництва в Індію. У цій країні вже успішно працює завод тайванської компанії Foxconn з виробництва iPhone у штаті Таміл Наду. Наразі компанія створює ще один завод з виробництва техніки Apple в індійському штаті Карнатака, який, як очікується, почне виробництво до квітня наступного року.

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