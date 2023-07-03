Удар у відповідь за санкції: новий хід Китаю завадить США виробляти чіпи

КНР виробляє 94% галію і германію, які критично важливі для виробництва напівпровідників.

Китай ввів обмеження на експорт двох металів, які мають вирішальне значення для напівпровідникової, телекомунікаційної та електротранспортної промисловості, повідомляє Bloomberg. Такий крок у відповідь Пекін зробив у зв'язку з ескалацією торговельної війни зі США та Європою.

Галій і германій, поряд з їхніми хімічними сполуками, підлягатимуть експортному контролю, призначеному для захисту національної безпеки Китаю, починаючи з 1 серпня, йдеться в заяві міністерства торгівлі Китаю. Експортери двох металів повинні будуть подати заявку на отримання ліцензії в міністерстві торгівлі, якщо вони хочуть почати або продовжити поставки їх з країни, а також будуть зобов'язані повідомляти подробиці про зарубіжних покупців і їхні заявки.

Чому Китай ухвалив таке рішення

Крок Китаю пов'язаний з тим, що ця тоталітарна держава зараз бореться за технологічну перевагу в усьому, від квантових обчислень до штучного інтелекту і виробництва мікросхем. США вживають дедалі агресивніших заходів, щоб не дати Китаю узяти гору, і закликають союзників у Європі та Азії зробити те саме.

Обмеження на експорт також запроваджуються в той час, коли країни всього світу працюють над тим, щоб позбавити свої ланцюжки поставок сировини з Китаю.

Китай залишився без літографічного обладнання від ASML Фото: ASML

Що зробили США

Сполучені Штати та їхні союзники останніми тижнями посилили технологічні санкції проти Китаю. Адміністрація президента США Джо Байдена планує заблокувати продаж деяких чипів, що використовуються для запуску програм штучного інтелекту. Якщо раніше КНР могла офіційно купувати "урізані" процесори NVIDIA A800 і H800, то незабаром їхні поставки будуть заборонені.

Нідерланди, які є союзником США і однією з небагатьох країн, що виробляють літографічне обладнання для виробництва процесорів, минулої п'ятниці оголосили про заборону на постачання цих технологій від вітчизняного гіганта ASML Holding NV до Китаю.

NVIDIA не постачатиме до Китаю навіть "урізані" чіпи для ШІ Фото: NVIDIA

Що буде далі?

Експерти ринку кажуть, що германій і галій не є вже чимось рідкісним і важкодоступним на Землі. Просто Китай через свої розміри може добувати їх дешево і швидко. Річ у тім, що ці два елементи є побічними продуктами перероблювання інших сировинних товарів, як-от вугілля і бокситів, які, своєю чергою, є основою для виробництва алюмінію. Китай — індустріальна країна з безліччю фабрик, а тому в цих металах у них немає дефіциту. Просто інші країни, які борються за екологію, намагаються максимально скоротити промислові виробництва, віддаючи "брудну роботу" в такі країни, як КНР.

"Щойно інші країни, наприклад Німеччина або США почнуть звертати більше уваги на отримання галію і германію, то ціна впаде і проблем не буде. Але, звісно, якийсь час Китай зможе хизуватися високою ціною на ці метали", — каже Крістофер Екклстоун, керівник аналітичної компанії Hallgarten & Co. "Те ж саме відбувалося і з іншими матеріалами, такими як сурма, вольфрам і рідкоземельні елементи", — додав експерт.

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