Росіяни лякають новим дроном-бомбером "Вектор ЛК-210": чим він загрожує ЗСУ

БПЛА на основі "літаючого крила" призначений для боротьби з піхотою за допомогою бомб.

Російське ОКБ "Безпілотного Авіабудування" заявило про розробку свого безпілотника "Вектор ЛК-210" на основі "літаючого крила", повідомляє агентство ТАСС. У дрона є спеціальне модульне шасі, і воно дає змогу нести безпілотнику кілька типів боєприпасів для ураження живої сили противника, кажуть російські інженери.

"Вектор ЛК-210" — це багатоцільовий дрон, що вигідно вирізняє його з-поміж інших безпілотників, які зазвичай можуть виконувати лише завдання розвідки або розвідки та бомбометання.

"Нами з самого початку було прийнято концепцію саме універсального апарата. Ми одразу хотіли створити безпілотник конкретного форм-фактора, але, щоб усередині у нього розміщувалося модульне шасі. Таким чином у нас вийшов своєрідний дрон-конструктор із незмінними зовнішніми габаритними розмірами, який дає змогу компонувати всередині різне обладнання, а також розташовувати навісне устаткування, включно із заміною частини фюзеляжу на потрібний для виконання завдання форм-фактор", — зазначають інженери ДКБ.

Про технічні характеристики свого дрона в конструкторському бюро розповідають таке: безпілотник може нести бойове навантаження масою до 2,5 кг. Наприклад, БПЛА здатний нести дві ручні гранати, кумулятивні ручні гранати або одразу чотири боєприпаси ВОГ-17 або ВОГ-25.

Конструктори зазначають, що у своїй моделі зробили основний наголос саме на гранатах для підствольних пострілів, оскільки боєприпаси ВОГ є в кожному підрозділі російських окупантів, а отже, дефіциту цих гранат не буде.

Польотний час дрона становить стандартні на сьогодні 1,5 години, а максимальна висота, яку може досягти цей безпілотник, дорівнює 2,5 км. Летить "Вектор ЛК-210" досить швидко — розвиває швидкість до 120 км/год, але його крейсерська швидкість становить 65 км/год.

У ОКБ зазначають, що дрону нестрашна погана і волога погода — всі його частини створені із захищених композитних матеріалів, тож висока хмарність безпілотнику не страшна. Приземляється дрон за допомогою спеціального парашута, а за необхідності може сісти навіть на дуже обмеженому за розмірами майданчику.

Керувати пристроєм може лише один оператор, який контролює як зліт, так і посадку. Складання і запуск дрона "Вектор ЛК-210" займає всього 12 хвилин, хоча цей час залежить від підготовленості та професіоналізму оператора, а також від параметрів поставленого завдання, зазначають конструктори.

Наразі вони проводять усі необхідні передпольотні процедури і вже за місяць збираються випробувати "Вектор ЛК-210" у різних сценаріях війни.

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