"Обережно, падає бімба": дрони R-18 рознесли три БМП росіян на фронті (відео)

Українські військові за допомогою БПЛА-розвідників вирахували місце в лісопосадці, де окупанти ховали бойові машини піхоти і з настанням темряви знищили їх.

Рота ударних безпілотників "Птахи Мадяра" з 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ показала, як знищує бойові машини піхоти російських військових. Відповідне відео опублікував командир підрозділу Роберт Бровді з позивним "Мадяр" на відеохостингу YouTube.

Українські військові проводили аеророзвідку і помітили, що в лісосмузі серед дерев російські окупанти замаскували техніку. Припущення ЗСУ підтвердилися після того, як дрон-розвідник вивів на монітор нове зображення.

На ньому було чітко видно накатану бронетехнікою колію. Однак у якийсь момент машина різко звернула праворуч і зникла серед зелені. Дрон знову направили обстежити масив дерев.

Українські військові дочекалися ночі. Після того як вони точно були впевнені в координатах, за якими противник розмістив свою техніку, до цілі вилетів ударний безпілотник R-18. Він завис над бронетехнікою і скинув на неї снаряд.

"Обережно, падає бімба", — прокоментував роботу безпілотника один із військових.

На чорно-білих кадрах відео видно, як пролунав вибух, а потім машину охопив вогонь. Таким чином за добу "Птахи Мадяра" знищили три бойові машини піхоти.

Нагадаємо, 13 червня "Птахи Мадяра" показали, як дрони підривають техніку ЗС РФ. За добу військовим вдалося знищити 8 танків і БМП противника.

Крім того, на початку червня "Птіци Мадяра" відзвітували про знищення російського бронетранспортера. ЗС РФ помітили український дрон над головами, зупинили машину поруч із лісопосадкою і почали поспіхом її залишати якраз перед падінням першої гранати — вона вибухнула зовсім поруч з одним з окупантів, але не завдала йому великої шкоди.