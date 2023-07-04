Windows 11 сильно "гальмує" комп'ютери: експерти розповіли, як їх прискорити

Аналітики порталу Windows Latest проаналізували десятки відгуків власників комп'ютерів, які працюють з останньою версією ОС Windows і всі вони скаржилися на одну проблему: оновлення "операційки" значно знижували швидкість роботи SSD.

Обов'язкові оновлення ОС Windows 11 можуть знижувати продуктивність стаціонарних комп'ютерів і ноутбуків, на яких встановлено операційну систему. Такого висновку дійшли співробітники порталу Windows Latest.

Користувачі останньої версії ОС помітили, що швидкість SSD значно знижується, коли вони виконують трудомісткі операції: копіюють "важкі" файли або грають в ігри. І відбувається це після того, як вони встановили всі необхідні оновлення, які їм пропонувала система (або ж, коли Windows 11 зробив це за замовчуванням).

Співробітники порталу проаналізували десятки відгуків в інтернеті, щоб зрозуміти, наскільки поширена ця проблема. У деяких випадках користувачі писали про те, що після оновлення швидкість SSD знижувалася від 3000 до 1000 МБ/с, хоча спочатку вона становила 7000 МБ/с.

Йдеться про оновлення, випущені з березня по червень 2023 року. Цікава деталь: коли власники стаціонарних ПК і ноутбуків примусово видаляли їх, проблеми зі швидкістю роботи техніки усувалися.

Проаналізувавши всі ці дані, експерти дійшли висновку, що виправити проблеми зі зниженням швидкості можна тільки двома шляхами: видалити патчі оновлень вручну або "відкотити" операційну систему до більш раннього варіанту збірки.

Нагадаємо, ОС Windows 11 компанія Microsoft презентувала в червні 2021 року. Операційка отримала оновлене меню і кнопку "Пуск", які тепер розташовані по центру панелі завдань. Цей користувацький інтерфейс дуже схожий на той, що був у Windows 10X, яку створювали для пристроїв із двома екранами, але в підсумку не випустили.

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