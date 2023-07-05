Penguine MK-2, Cetus і Phoenix: що відомо про дрони, які скоро отримають ЗСУ (відео)

Незабаром українські військові отримають дрони для атаки з повітря, розвідки та нічних операцій. Усе це допоможе успішно провести контрнаступ.

Уже найближчим часом Збройні сили України отримають 500 безпілотних летальних апаратів, необхідних для просування в умовах контрнаступу. Фокус розбирався, що це за дрони, як вони виглядають і за допомогою яких технічних характеристик можуть вплинути на бойові дії в Україні.

Flirt Cetus

Це БПЛА у вигляді літака, який військові використовують для картографування великих територій із повітря. Уперше був представлений у червні 2021 року українською компанією-виробником ABRIS Design Group.

Flirt Cetus доповнений камерою зі стабілізацією, мультиспектральною камерою, а також повнокадровим датчиком. Саме це допомагає безпілотнику за один виліт обробити більше інформації, ніж іншим дронам, під час аналогічних місій. Також безпілотний літальний апарат оснащений парашутом і подушками безпеки для посадки та термодатчиком.

Технічні характеристики Flirt Cetus:

вага — 9 кг;

час роботи — до 3 годин;

радіус дії — 180 км;

система запуску — катапульта.

Penguine MK-2

Це дрон виробництва UAV Factory, який презентували в серпні 2021 року. Унікальність розробки в тому, що безпілотник оснащений технологією Aeroflow, яка дає йому змогу ховати лопаті під час польоту і в такий спосіб економити до 20% заряду. Також ця технологія дає Penguine MK-2 літати у двох площинах: він злітає вертикально, як гелікоптер, і літає в небі горизонтально подібно до літака.

Безпілотний літальний апарат може працювати в повітрі до 14 годин. Ба більше, у нього передбачена можливість заміни батарей, що розрядилися, на дві додаткові за короткий відрізок часу. Важить дрон 32 кг і може працювати в небі за поривів вітру до 55 км/год.

Комплекс Penguine MK-2 складається з БПЛА з інфрачервоною турельною камерою, станції управління (наземна) і антени MIMO. За бажання його можна оснастити охолоджуваним тепловізором MWIR, що охолоджується.

Phoenix 03 Heavy UCAV

Це ударний квадрокоптер FPV, який розробила компанія "Модуль-5". На фронті використовується для ураження живої сили противника, а також автомобілів із легкою бронею. Працює як у світлий, так і в темний час доби.

БПЛА української розробки може виконувати бойові завдання як вдень, так і вночі

Октокоптер R18

Це безпілотник, оснащений 8 гвинтами, що дає йому змогу вертикально злітати й приземлятися. Він може нести баражувальні боєприпаси вагою до 5 кг. На фронті використовується для того, щоб завдавати ударів по російських військах з повітря. Зокрема, цей БПЛА вражає штабні машини, артилерійські установки, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, склади, радари.

Кожен БПЛА несе по два-три боєприпаси. Якщо один із них не вразить ціль або не вибухне, оператор дрона зможе використовувати запасні. Октокоптер R18 виробляють як із вітчизняних, так і з закордонних деталей.

Технічні характеристики R18:

час роботи — 40 хвилин;

радіус роботи — до 4 км;

боєприпаси — РКГ-3, РКГ-1600.

DJI M300

Квадрокоптер призначений для картографування та розвідки місцевості. Модель оснащена вдосконаленою системою передавання сигналів, що використовує технології OcuSync Enterprise, автоматичний підбір частоти та алгоритм шифрування OcuSync Enterprise.

У мультикоптера хороші льотні характеристики, оскільки він оснащений потужним двигуном. DJI M300 передає дані в режимі потокового відео, а також здатний "запам'ятовувати" попередні налаштування (зум, орієнтація в просторі) і використовувати їх під час наступних місій.

DJI M300 оператори керують за допомогою подвійної системи подвійного. Дрон здатний автономно виявляти перешкоди на своєму шляху і виконувати самодіагностику.

Дрон, який здатен виконувати самодіагоностику

DJI Mavic 3Е

Безпілотний літальний апарат китайського виробника DJI. Це "спадкоємець" дрона Mavic 3, який компанія модернізувала, додавши поліпшене корисне навантаження і ПЗ. Поза театром бойових дій активно використовується картографами та геодезистами.

Характеристики камери Mavic 3Е:

роздільна здатність — 56 МП;

зум — 56-кратний гібридний;

фокусна відстань — 162 мм;

затвор — механічний.

Також виробник оснастив безпілотник ширококутною камерою на 20 МП з CMOS-сенсором.

"Спадкоємець" дрона Mavic 3, який компанія модернізувала

Mavic 3T

Дрон — розробка виробника DJI, про який писали вище. Крім оптичної камери, його оснастили тепловізором з роздільною здатністю 640 × 512 пікселів. Це означає, що оператори, які керують цим коптером, отримали можливість вимірювати температуру тих точок або областей на місцевості, які здаються підозрілими. Крім того БПЛА здатний надсилати повідомлення про те, що на своєму шляху він зустрів "тепловий" об'єкт.

Новий дрон від DJI отримав тепловізор

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу. Військовим передають розвідувальні та ударні коптери, які допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога.

Крім того, 4 липня Фокус писав, що Україну атакують нові дрони, зроблені на заводі в РФ. У Росії з високою ймовірністю вже працює власний завод з випуску ударних дронів Shahed. Ба більше, ЗС РФ уже встигли застосувати в Україні першу партію цих БПЛА, написав експерт Інституту Олександра Поля Павло Вернівський.