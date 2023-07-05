Іран хвалиться дроном Zhobin, вкраденим у Польщі: скоро може з'явитися в Україні

Аналог польського дрона-камікадзе Warmate в іранському виконанні напевно незабаром отримає російська армія окупантів для ударів по Україні.

На нещодавньому військовому шоу в Ірані представники армії показали новий безпілотник Zhobin, який є майже точною копією польського БПЛА Warmate, пише WP Tech. Видання зазначає, що лише питання часу, коли цей безпілотник опиниться в руках російських окупантів, адже Іран давно й активно постачає туди всі свої бойові дрони.

Про польський Warmate відомо, що це дрон-камікадзе (боєприпас, що баражує), який створено завдяки зусиллям компанії WB Electronics і Військового інституту технологій озброєння Польщі. Його можна використовувати для спостереження і збору інформації, але завдання БПЛА — смертоносні атаки на солдатів і техніку противника. Вага Warmate становить близько 5,7 кг, а швидкість досягає 80 км/год. У нього змінні боєголовки (бойові або розвідувальні), кожна з різними характеристиками і призначені для різних завдань. До речі, дрони Warmate активно й успішно використовуються ЗСУ. За допомогою Warmate, наприклад, було нещодавно знищено цінну зенітну систему "Панцир-С1", а також атаковано казарми з окупантами.

А це польський дрон Warmate, який скопіювали іранці Фото: Скриншот

Польські експерти зазначають, що копіювання військової техніки не є новою практикою і тому не дивно, що Іран скопіював цей дрон-камікадзе. Найімовірніше польський дрон росіянам вдалося захопити в Україні та передати його іранським військовим інженерам, оскільки ті набагато краще за російський ВПК знаються на безпілотниках.

Що стосується іранської копії, а саме дрона Zhobin, то його точні характеристики залишаються невідомими. Напевно, іранські інженери спростили його компоненти для швидшого виробництва і, можливо, в чомусь навіть поліпшили. Наприклад, військові польські експерти відзначили збільшену антену на корпусі безпілотника, яка може свідчити, що дрон-камікадзе став більш далекобійним.

Утім, поки що на виставці в Ірані було показано лише дослідний зразок. Його характеристики ще можуть значно змінитися. Єдине, у чому не сумніваються експерти, то це в тому, що копія польського дрона використовуватиметься росіянами на території України.

Яскрава презентація можливостей дрона Warmate

Раніше Фокус писав, що китайський бойовий дрон Scorpion A став смертоноснішим. Військові інженери поліпшили конструкцію, щоб БПЛА міг переносити більше боєприпасів.