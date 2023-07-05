F-16 тепер не зламати: літак НАТО отримає криптозахист від хакерів

В умовах сучасних війн літак можуть віддалено захопити і змусити завдати удару по своїх же військах. Нова система не дасть противнику це зробити.

Член НАТО Румунія придбала 17 винищувачів F-16A/B Block 15 MLU у Португалії і зараз збирається обладнати їх спеціальними блоками з криптозахистом, щоб противник не міг зламати головну систему літака "свій-чужий", пише Shepard Media. Якщо ворогові вдасться перехопити відповідні сигнали, то він може влаштувати так званий "friendly fire" — грубо кажучи, змусить винищувач або випущену ним ракету вдарити по своїх військах.

Для захисту від передбачуваного злому на винищувачі румунських ВПС встановлять спеціальні блоки KIV-78 IFF, які повністю шифрують канал передачі даних за військовими протоколами криптозахисту. Причому шифруються не тільки дані, але навіть переговори пілотів. Блок KIV-78 являє собою наступне покоління систем COMSEC типу 1, який відповідає новим стандартам Міністерства оборони США. Пристрій також містить у собі механізм самознищення, який можна активувати дистанційно.

Блок KIV-78 для шифрування передачі даних у винищувачі F-16 Фото: Скриншот

На деякі винищувачі поставлять блоки KY-58M, які є старішою версією сучасних криптографічних пристроїв і є менш захищеними, ніж KIV-78. Але його функціональність також простіша, що вимагає менше часу навчання для обслуговування та експлуатації.

Румунія дуже зацікавлена в придбанні американських винищувачів і вже підтвердила заявку на купівлю найсучасніших винищувачів F-35, які країна може отримати через програму FMS. Крім цього, Румунія вже збільшила свої витрати на оборону до 2,5% ВВП. Причиною уряд країни назвав вторгнення Росії в Україну, і необхідність захистити свій суверенітет і безпеку.

F-16 був розроблений ще 1974 року компанією General Dynamics як альтернатива дорогим і важким літакам F-111 і F-141. Але цей літак все ще актуальний і добре перевірений часом. Винищувач F-16 має унікальну конструкцію крила, яка дає йому змогу літати з великими кутами атаки та маневрувати в повітряному бою, і його використовують ВПС більш ніж 25 країн. Залежно від версії модифікації F-16 може коштувати від $35 до $55 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що українські пілоти готові використовувати F-16. Польські експерти заявили, що ВПС України отримають винищувачі через кілька місяців.