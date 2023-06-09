"Українські пілоти готові використати F-16": у Польщі назвали терміни відправлення винищувачів

Наразі міжнародні партнери України мають узгодити, хто з них буде готовий передати літаки.

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Україна очікує отримати постачання новітніх багатоцільових винищувачів F-16 протягом наступних 2-3 місяців. Українські пілоти вже майже готові використати ці літаки у бою. Про це розповів екскомандувач сухопутних військ Польщі, генерал Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю Укрінформ.

"На мою думку, підготовка українських пілотів триває вже давно, оскільки навчання пілота на F-16 має відбуватися протягом двох років. Думаю, що Україна перебуває на етапі, коли українські пілоти вже майже готові використати F-16 у бою", — сказав він.

Згідно з його заявою, наразі міжнародні партнери України мають узгодити, хто з них буде готовий передати літаки.

Генерал зазначив, що США мають значну кількість винищувачів даного типу, які знаходяться в пустелі в Аризоні і вони можуть передати їх.

"На мій погляд, Україна отримає літаки F-16 за два-три місяці, оскільки українські пілоти, безумовно, вже готові до їх експлуатації", — доповнив він.

Нагадаємо, що уряд Німеччини 13 квітня дозволив Польщі відправити в Україну радянські винищувачі МіГ-29.

Словаччина наприкінці березня також передала Україні перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. За даними ЗМІ, перші 4 винищувачі МіГ-29SA вже виконують бойові завдання.