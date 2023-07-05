Голова російського "Яндекса" постане перед судом за "пропаганду ЛГБТ", — ЗМІ

Директора підсанкційного в Україні "Яндекса" звинувачують у пропаганді ЛГБТ, оскільки на платформі "Кинопоиск" відсутнє маркування 18+.

Виконавчому директору інтернет-компанії "Яндекс" Артему Савиновському загрожує судове переслідування в російському суді за ймовірні правопорушення відповідно до так званого закону країни про "пропаганду ЛГБТ", повідомляє Reuters.

Клопотання про притягнення до відповідальності Савиновського було ухвалено через день після того, як суд наклав штраф у розмірі 1 млн рублів (11 048 доларів США) на онлайн-базу даних фільмів під назвою "Кинопоиск", що належить Яндексу.

Представники компанії "Яндекс" повідомили журналістам, що справа проти Савиновського пов'язана зі штрафом за "неправильне маркування ЛГБТ-фільмів". Йдеться про те, що деякі фільми з бази "Кинопоиска" не мають мітки "18+".

Ця справа є адміністративною, а не кримінальною і не несе суспільної небезпеки.

У Яндексі заявили, що оскаржать будь-яке судове рішення проти свого гендиректора.

Росія посилює придушення прав ЛГБТ, яке президент Володимир Путін намагається представити як свідоцтво морального занепаду в західних країнах, від якого Росія має бути захищена.

У грудні минулого року Путін підписав закон, що розширює обмеження на пропаганду того, що він називає "пропагандою ЛГБТ", фактично забороняючи будь-яке публічне вираження поведінки або способу життя лесбіянок, геїв, бісексуалів або трансгендерів у Росії.

Яндекс під санкціями України

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про введення санкцій проти 254 юридичних осіб, серед яких "Яндекс", "Компанія ВК" і "Рамблер", а також інші російські IT-компанії та підприємці.

Про це йдеться в указі президента 227/2023 від 15 квітня 2023 року.

Обмеження стосуються блокування активів, повного припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України та інше.

Термін застосування санкції розрахований на 10 років.

Раніше Фокус писав про те, що музичні сервіси в РФ почали блокувати пісню "Ой у лузі червона калина". Композиція на стримінговій платформі "Яндекс Музыка" заблокована на вимогу Роскомнагляду.

Зазначимо, що в окупованому Криму стався скандал через українську народну пісню "Ой у лузі червона калина". Переможниця конкурсу "Місіс Крим-2022" Ольга Валєєва у своєму Instagram опублікувала ролик, на якому вона зі своєю подругою виконувала композицію "Червона калина".