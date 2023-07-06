"Кажани", "Лелеки" і не тільки: ЗСУ отримають ще 600 нових дронів для контрнаступу

Безпілотники допоможуть українським військовим вистежити та знищити окупантів навіть уночі.

"Армія дронів" передала українським військовим на фронт 600 безпілотних летальних апаратів, щоб вони могли продовжити контрнаступ. Про це написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі в четвер, 6 липня.

Серед БПЛА, які вже прямують на фронт, є дрони не тільки закордонного, а й українського виробництва.

Які дрони передали на фронт бійцям ЗСУ:

5 розвідувальних комплексів "Лелека";

18 ударних дронів "Кажан";

423 коптери Matrice;

150 коптерів Mavic.

Коптери Matrice українські військові використовують для виявлення замаскованих позицій противника. Також вони допомагають оперативно передавати артилеристам необхідні координати. За допомогою Mavic бійці "засікають" військову техніку росіян, спостерігають за її переміщенням і коригують удари.

Українські дрони "Кажан" ефективні в нічний час доби. Вони оснащені камерами з тепловізорами та розвивають таку швидкість, що ЗС РФ не можуть їх збити. А розвідкомплекси "Лелека" використовуються для того, щоб проникнути в глибокий тил ворога.

Міністр цифрової трансформації України повідомив про те, що днями українські військові отримають додаткові 600 дронів Фото: Telegram/Федоров

Нагадаємо, наприкінці травня бійці ЗСУ розповіли, які завдання під Бахмутом виконує дрон "Лелека". Ідеальна погода для роботи "Лелеки" — сонячна і безхмарна. Тоді безпілотник може підійматися на дуже велику висоту і знімати те, що відбувається внизу, за допомогою хорошого зуму, залишаючись непоміченим для противника. Якщо небо затягує хмарами, дрону доводиться знижуватися

Крім того, на початку березня військові показали, як працює український дрон "Кажан". Безпілотний гексакоптер підіймає і скидає боєприпаси вагою до 20 кг, призначені для ураження бойової техніки та живої сили ЗС РФ. Це можуть бути 82-мм і 120-мм міни, а також протитанкові міни. Система скидання дає змогу "Кажану" влаштовувати бомбардування, завдаючи ударів прямо по цілях противника, або дистанційно мінувати територію.

5 липня Фокус писав про те, що відомо про дрони, які скоро отримають ЗСУ. Незабаром українські військові отримають дрони для атаки з повітря, розвідки та нічних операцій. Усе це допоможе успішно провести контрнаступ.