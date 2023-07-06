У РФ різко дорожчає техніка: які гаджети стануть росіянам не по кишені

Падіння рубля відобразилося на закупівельних цінах російських магазинів, деякі позиції здорожчають одразу на 15%.

У Росії різко зросли ціни на популярну побутову техніку. Про це повідомило росмедіа "Коммерсантъ" у четвер, 6 липня.

Брендова техніка подорожчала через те, що виробники підняли закупівельні ціни, на які, своєю чергою, вплинули подорожчання долара і здешевлення рубля. Таким чином лише закупівельна вартість продукції вже найближчими днями зросте на 10-15%.

Найбільше подорожчання торкнеться продукції таких брендів, представлених на російському ринку:

Beko;

Tefal;

Lex;

Grundig;

Indesit;

Moulinex;

Rowenta.

ЗМІ надіслало запити низці виробників, і від деяких отримало відповідь. Так, техніка брендів Tefal, Moulinex, Rowenta зросте в ціні на 10% вже з 4 серпня. Candy-Hoover Group підіймає роздрібні ціни на 15%.

За прогнозами експертів, найбільше у РФ відчуватиметься дефіцит недорогих гаджетів, оскільки запас побутової техніки, закуплений за старими цінами виробників, ще є. Крім того, ціни підвищаться на ті товари, які в Росії не виробляються. Йдеться про смартфони, ноутбуки та планшети.

Нагадаємо, на початку червня ЗМІ писали про те, що до середини літа Росія залишиться без техніки та електроніки популярних брендів. Скорочення асортименту спричинене насамперед припиненням поставок техніки внаслідок міжнародних санкцій. Існує також проблема виробництва безпосередньо в Росії, адже комплектуючих теж не вистачає. Росіяни намагаються знайти альтернативні шляхи отримання готової продукції, але без особливого успіху.

Раніше писали, що Тайвань заборонив поставки високотехнологічних чипів у Росію і Білорусь. Крім того, найбільша країна-виробник напівпровідників обмежила експорт обладнання для друку мікросхем.