США побудують бойовий підводний дрон для переваги в океані: розкрито характеристики

Військові хочуть якнайшвидше отримати безпілотники, щоб запускати їх із підводних човнів на велику глибину.

Військово-морський флот США оголосив про тендер на створення великого безпілотного підводного апарату (LDUUV) і вже розіслав інформацію з вимогами за проектом своїм основним партнерам по оборонній галузі, повідомляє The Defense Post. Військові кажуть, що сподіваються отримати швидкий відгук на свої запити, оскільки такий апарат потрібен їм "якомога швидше".

Серед основних своїх вимог до майбутнього пристрою LDUUV військові вказують можливість простої та надійної модифікації різними модулями для можливості обладнати майбутній підводний безпілотник різними модулями та корисним навантаженням. Це дасть змогу використовувати LDUUV у широкому спектрі військових місій і не обмежуватися чимось одним.

Є вимоги і до розмірів пристрою: LDUUV повинен мати діаметр 1,2 метра, 2,4 метра довжину. Такі розміри мають критичне значення, адже ВМС США хочуть мати можливість спускати підводний апарат просто з борту підводних човнів.

Звичайно, військові висувають високі вимоги і щодо автономності майбутнього LDUUV. Він повинен володіти багатоденним запасом ходу і бути здатним занурюватися на океанську глибину. LDUUV планується оснастити всіма сучасними системами навігації, зв'язку, наведення та управління.

Водночас, ВМС США у 2025 році отримають від відомого виробника озброєння Raytheon особливу радіокеровану торпеду Barracuda UUV. Армія вже виділила на розробку і виробництво апарату $25,5 млн. Barracuda UUV являє собою дуже компактну напівавтономну одноразову систему знешкодження мін, що має 90 см завдовжки і 12 см у діаметрі. Причому цю "розумну" торпеду Raytheon розробляла на замовлення Пентагону ще у 2018 році, отримавши на ці цілі $83,3 млн.

Раніше Фокус розповідав, що військові інженери з Південної Кореї показали рій безпілотних підводних човнів як Combat XLUUV. На їхню думку, вони значно змінять морські бої завдяки використанню великовагових ракет LIG Nex1 Tiger Shark з дротовим наведенням. Так само на підводних безпілотниках встановлять конформні гідролокатори вздовж корпусу і X-подібну конфігурацію керма напрямку.