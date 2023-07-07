"Турецькі Bayraktar TB2 врятували Україну": як саме вони зірвали плани окупантів (відео)

На думку голови фонду "Повернись живим" Тараса Чмута і бригадного генерала ЗСУ Олексія Громова, ці БПЛА є українською стратегічною зброєю нарівні з ракетами Точка-У.

Коли Росія вдерлася в Україну, то їхній "бліцкриг" був порушений саме завдяки використанню ЗСУ безпілотників Bayraktar, вважає український експерт з оборони Тарас Чмут. Портал "Мілітарний" наводить слова фахівця, який стверджує, що "якби не дрони TB2, то перші місяці війни Україна навряд чи змогла б вистояти".

На думку Тараса Чмута, який сьогодні очолює фонд "Повернись живим" (займається збором коштів на закупівлю дронів), за допомогою Bayraktar TB2 українські герої завдавали масових стрімких ударів по логістиці окупантів, що розтягнулася. Турецькі дрони знищували найважливішу тилову цінність — паливозаправники, а також пригнічували ППО армії РФ, що дало змогу льотчикам ВПС України завдавати ударів по військових об'єктах агресора.

Експерт не приховує, що на сьогодні Bayraktar TB2 є такою ж стратегічною зброєю в армії України, як і всім відомі ракети Точка-У. Саме дрони та ракети здатні стримати наступальні сили противника в сучасних війнах.

Таку думку підтримує і бригадний генерал ЗСУ Олексій Громов. Він вважає, що саме турецькі безпілотники є надійною зброєю в руках українських військових.

"Саме завдяки безпілотникам Bayraktar TB2 турецького виробництва наші військові отримали можливість ефективно вести повітряну розвідку, вчасно виявляти дії супротивника й одночасно уражати його об'єкти", — сказав бригадний генерал.

Бригадний генерал Олексій Громов зазначає, що на початку війни турецькі безпілотники мали велике значення в умовах стрімкого просування російських окупаційних військ територією України. За допомогою Bayraktar TB2 Україна змогла зупинити російські орди.

Bayraktar TB2 вважається одним із найпопулярніших і найвпізнаваніших безпілотників у світі. Його навіть став копіювати Китай для своїх збройних сил. І хоча докладних технічних характеристик не було надано, але зовні безпілотник повністю повторює Bayraktar TB2.

Так само Фокус розповідав, що дрони Bayraktar почнуть збирати в Україні. Турецька компанія вже отримала всі необхідні ліцензії. Завод почне роботу у 2025 році.