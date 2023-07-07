Українці можуть купувати квитки по-новому: що змінилося в додатку "Укрзалізниці"

Новий алгоритм допоможе підібрати зручну пересадку, щоб дістатися до потрібного міста набагато швидше, ніж прямим маршрутом. А ще можна буде поміняти своє місце на більш зручне прямо в дорозі.

Українці давно звикли оформляти покупки квитків на всі види транспорту просто онлайн за допомогою смартфона або ПК. Додаток "Укрзалізниці" активно використовує понад 500 тисяч наших громадян. Залізничники постійно запроваджують нові зручні функції у свій застосунок і сьогодні оголосили про нову можливість: купівлю квитків з вибором оптимальних і зручних пересадок.

За словами директора департаменту з питань інформаційних технологій "Укрзалізниці" Ернеста Клименка, інколи маршрут із пересадкою навіть швидший за прямий. Тому є сенс спробувати кілька варіантів вибору поїздів, а не зациклюватися на прямих маршрутах.

Тим паче, "Укрзалізниця" значно вдосконалила підбір подібних пересадок. Наприклад, спеціальний алгоритм підбере мінімальний час на пересадку між різними поїздами (щонайменше 20 хвилин), щоб ви встигли зорієнтуватися на станції та знайти потрібний вам потяг, на який необхідно пересісти. Максимальний час шляху становитиме 36 годин, а якщо буде потрібно більше, то додаток просто не буде пропонувати такі варіанти. Так само програма постарається підібрати зручні рейси для пересадок, з мінімальною відстанню за маршрутом.

Так виглядає функція купівлі квитків із пересадками в мобільному додатку

Але, мабуть, найцікавішим нововведенням є можливість змінити своє місце прямо на шляху прямування. Наприклад, якщо ви хотіли їхати в купе, але вільних квитків не було, то ви можете відразу в застосунку забронювати собі місце, яке звільнитися після виходу іншого пасажира на одній зі станцій. У такому разі у вас у застосунку з'явиться одразу два проїзні квитки на один і той самий поїзд.

Якщо ви тільки збираєтеся встановити додаток "Укрзалізниці" або вже його встановили, то ці нові функції можуть бути поки що недоступними. Залізничники обіцяють повністю активувати весь функціонал протягом тижня для всіх охочих.

Раніше Фокус розповідав, що "Укрзалізниця" налагодить переходи в країни ЄС. Планують модернізувати найперспективніші переходи з Польщею, Румунією та Угорщиною. Перші проєкти на участь у конкурсі Україна подала спільно з країнами-сусідами, тому зроблено акцент саме на розвиток цих переходів.