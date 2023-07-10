Нові антени поліпшать мобільний зв'язок і Wi-Fi для транспорту: в чому їхній секрет

Устаткування спроєктоване так, щоб його було легко встановлювати, а також виділяється підвищеною потужністю сигналу та безпекою у використанні.

Компанія KP Performance Antennas, що розташована в Льюїсвіллі, що в штаті Техас, представила багатодіапазонну комбінацію антен Wi-Fi та стільникового зв'язку для інтернету речей (IoT), повідомляє Military Aerospace Electronics. Такі антени стануть у нагоді для операторів автопарків, яким необхідно залишатися на зв'язку зі своїми машинами в дорозі, а також отримати базові станції, які забезпечать надійний зв'язок у віддалених районах.

Антени від компанії KP Performance Antennas призначені для поліпшення зв'язку в таких галузях як транспорт, логістика, аварійне реагування та сільське господарство. Інженери спроєктували їх так, щоб обладнання було легко встановлювати й використовувати, а переваги антен містять підвищену потужність сигналу, розширений діапазон, підвищену безпеку та симпатичний зовнішній вигляд.

Завдяки виділеним портам для діапазонів стільникового зв'язку (4G/5G/LTE), Wi-Fi та GPS ці багатодіапазонні комбіновані антени можуть приймати сигнали для кожного діапазону окремо. Це дає підвищення продуктивності й збільшення місткості мережі. Крім того, ці антени мають клас захисту IP69K для використання всередині та поза приміщеннями й можуть витримувати суворі умови довкілля, як-от екстремальні температури, дощ, сніг і пил.

Ми вже розповідали, що російські окупанти застосовують на фронтах крани з антенами РЕБ "Поле-21". Вони видають їх за допомогу херсонцям. Нібито антени потрібні для роботи мобільного зв'язку в затоплених районах, але насправді ці антени "глушать" супутникові сигнали.

Так само ми писали, що Путін наказав посилити ядерні бомбардувальники Ту-160. Туди встановлять модернізовані системи РЕБ із сучасними антенами й іншу важливу військову електроніку. Вартість виробництва кожного такого бомбардувальника оцінюють у $250 млн. Ще близько $180 млн потрібно витратити на модернізацію кожного радянського бомбардувальника Ту-160.

Раніше Фокус повідомляв, що бійці ЗСУ отримають компактні засоби РЕБ для боротьби з дронами ЗС РФ. Проєкт Antidrone.cc із Мукачева очікує на постачання спеціальних антен і відразу відправить партію РЕБ на фронт для наших героїв.