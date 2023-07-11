Небезпечна зброя чи "розводняк": чим загрожують українцям дешеві дрони "Привіт-82" з РФ

Виробники хваляться бойовим застосуванням і обіцяють поставляти армії РФ по сто БПЛА на день, але поки не можуть отримати контракт від Міноборони. Українські військові вже знають, що їм протиставити.

Росіяни намагаються посилити свою армію наддешевими дронами-камікадзе "Привіт-82" на тлі дефіциту озброєння. Український "Центр журналістських розслідувань" з'ясував, чи зможуть вони стати небезпечною зброєю на полі бою.

Дрони "Привіт-82": виробники та характеристики

Конструкторське бюро "Око" із Санкт-Петербурга почало розробку дронів лінійки "Привіт" восени 2022 року, а в червні флагманську модель "Привіт-82" уперше застосували на війні в Україні. Російські ЗМІ з березня 2023 року активно висвітлюють роботу конструкторів, а самі вони запевняють, що забезпечать армію ефективними багатофункціональними БПЛА. Щоправда, у КБ немає ліцензії на виробництво зброї, тому вони передають свої літаки на фронт без бойової частини — військові мають встановлювати її самостійно.

Демонстрація російського дрона "Привет-82" Фото: Telegram

"Привіт-82" — це дрон літакового типу з видом від першої особи (FPV). За словами розробників, може нести 5,5 кг вибухівки, розвивати швидкість до 140 км/год і долати відстань до 30 км. Він складається з дуже дешевих компонентів, що дає змогу виробляти такі безпілотники у великій кількості — до 100 одиниць на день або до 36500 одиниць на рік. У червні співзасновник КБ "Око" Вадим Жернов оцінив вартість одного апарата в 150 тисяч рублів (приблизно $1600).

Росіяни також представили прототип нової моделі під назвою "Привіт-82Р", що отримала більші крила та іншу форму хвоста. Стверджується, що вона призначена для ведення розвідки, оскільки може проводити в польоті на дві години довше.

"Привіт-82" застосовують в Україні

Згідно з російськими ЗМІ, на початку червня безпілотники "Привіт-82" почали випробовувати в бойових умовах добровольчі підрозділи "Каскад" і "Восток", а також ПВК "Вагнера" і Росгвардії. 17 червня агентство ТАСС повідомило, ніби такий дрон вразив опорний пункт ЗСУ, пролетівши 12 км. У КБ "Око" заявили, що російські військові застосували тактику "підхоплення", коли одна команда запустила БПЛА з тилу, а інша прийняла управління вже на передовій і довела до цілі.

Як доказ бюро надало відео з бортової камери "Привіт-82", але воно обривається перед ударом, а запису з розвідувального дрона немає. Таким чином немає достовірного підтвердження, що БПЛА спрацював, як заплановано, і завдав якоїсь шкоди.

Російський дрон "Привет-82" в окупованому Донецьку Фото: Telegram

У КБ "Око" заявили про простоту управління "Привітом", нібито, оператор практично не навчався пілотувати FPV-дрони, а його досвід на момент атаки становив лише один день. Як запевняють росіяни, щоб освоїти польоти з "Привіт-82", достатньо всього два дні — по одному на теорію і практику. При цьому оператори FPV-коптерів легко переходять на літаки-камікадзе.

Фахівець української академії DRONARIUM на умовах анонімності прокоментував можливості нових російських БПЛА. За його словами, FPV-дрони відрізняються від звичайних квадрокоптерів таких, як DJI Mavic, які за складністю нагадують радіокеровані іграшки для дітей. Для пілотування безпілотників від першої особи необхідні особливі навички та багатогодинна практика.

"Потрібно з великим сумнівом ставитися до подібних повідомлень, тому що відсоток правдивості такого успішного результату застосування надзвичайно малий", — зазначив він.

Майбутнє проекту "Привіт-82"

10 червня співзасновник КБ "Око" Вадим Жирнов заявив в інтерв'ю пропагандисту Максиму Калашникову, що дрон "Привет-82" пройшов випробування Міноборони РФ, фахівці відомства перевірили заявлені розробниками дальність і час польоту зі стандартним навантаженням. За його словами, безпілотник штатно запустився, маневрував, вмикав і вимикав двигуни за командою оператора, пікірував на ціль і стабільно управлявся. Після цього бюро отримало заявки від підрозділів ЗС РФ на 300-400 "Привітів".

Ось тільки отримати державне оборонне замовлення в Росії непросто. Командир підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Сил спеціальних операцій ЗСУ (ім'я зберегли в таємниці) сумнівається, що Міністерство оборони схвалить такий контракт.

"Якщо ми говоримо про "Привіт-82", то $1,5 тис. можуть бути собівартістю. Це звичайні FPV-крила, що летять на двох найпопулярніших частотах. Додамо вартість катапульти та ретранслятора, маємо ще $5 тис. Начинка — 100% Китай (цивільний). МО РФ на це не купиться. Це розводняк волонтерів. Протиставити цьому дрону можна РЕБ, який глушитиме їхні частоти. Але він не піде в серію. Якщо піде, то у своїй тупості й жадібності орки переплюнуть самих себе", — припустив український військовий.

18 червня, відразу після демонстрації "успішного застосування" безпілотників, Вадим Жернов оголосив збір на два "Привета-82Р" для російських військових. Судячи з Telegram-каналу КБ "Око", потрібну суму в 400 000 рублів вони досі не змогли залучити.

У квітні засновник КБ "Око" Андрій Іванов розповів, як російські війська можуть застосовувати дрони "Привіт-82". За його словами, безпілотники можуть вражати різні типи цілей, зокрема бронетехніку і комплекси ППО, а за достатньої кількості літальних апаратів здатні "замінити артилерію".