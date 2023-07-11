Армія терміново потребує нових антитанкових дронів: інженери вже зробили прототип

Дрони-камікадзе довели свою ефективність на полі бою, тому варто озброїти ними всі піхотні підрозділи.

Армія США в прискореному режимі активно працює над особливою програмою оснащення своїх піхотних підрозділів антидроновими дронами-камікадзе, схожими на Switchblade, повідомляє The Defense Post. Новий ударний безпілотник має посилити кожну бойову групу в піхотних бригадах.

Програма Low Altitude Stalking and Strike Ordnance (LASSO) являє собою створення прототипів, а потім створення ударних безпілотників-камікадзе. Як повідомили в Міністерстві оборони США, вже існує прототип, який складається з пускової установки, безпілотника і станції управління вогнем. Сам безпілотник отримав електричний оптичний/інфрачервоний датчик, високоточну систему управління польотом і можливість відстежувати і вражати бронетехніку поза прямою видимістю, зокрема танки.

У військовому відомстві зазначають, що до 2030 року кожен підрозділ піхоти армії США має оснащуватися подібними компактними дронами-камікадзе, аналогічними Switchblade. У Пентагоні позитивно оцінили їхнє ефективне використання ЗСУ проти російських окупантів. Військові аналітики зазначають, що боєприпаси, які баражують, довели свою ефективність і показали прекрасні результати.

Наразі армія США не володіє подібними дронами-камікадзе у великих кількостях. Цим видом безпілотників оснащені тільки бійці військового спецназу, але в майбутньому системи на кшталт Switchblade будуть у кожному піхотному підрозділі американської армії, стверджують у Пентагоні.

Ми вже повідомляли, що армія РФ так само хоче мати свій аналог компактних дронів-камікадзе, а тому працюють над ударним дроном "Вектор-120". Щоправда, він є майже точною копією Switchblade 300.

Так само у популярного безпілотника Switchblade з'явився і "підводний" аналог. Цей незвичайний БПЛА може стартувати з борту субмарини. Розробкою займається китайська армія і, на думку військових НВАК, дрон-камікадзе Yousun може "прорвати" оборону Тайваню.

Раніше Фокус повідомляв, що герої ЗСУ отримали свіжу розробку — безпілотник Jump 20. Він запускає дрони Switchblade 300 просто з повітря.