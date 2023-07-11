Спалахнув посеред поля: ЗСУ показали, як дрон вразив танк ЗС РФ (відео)

Спочатку за броньованою машиною окупантів стежив дрон-розвідник, а потім до роботи взявся ударний безпілотний літальний апарат, який і знищив його.

Українські оператори ударних дронів ліквідували російський танк. Відео з'явилося на Facebook-сторінці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського у вівторок, 11 липня.

Морські піхотинці 501-го окремого батальйону за допомогою безпілотника-розвідника вистежили танк супротивника, який їхав по полю. Після цього до цілі вирушив ударний безпілотник. Він швидко наздогнав танк і вразив його в моторний відсік.

Потім машину окупантів атакував другий безпілотник. Він залетів у відкритий люк на башті та вибухнув. На кадрах, знятих з висоти пташиного польоту, видно, що після удару по танку стався потужний вибух, а потім його огорнув густий білий дим.

Як дрони допомагають знищувати техніку ЗС РФ

Безпілотники допомагають українським військовим знищувати противника навіть уночі. Коптери Matrice українські військові використовують для виявлення замаскованих позицій противника. Також вони допомагають оперативно передавати артилеристам необхідні координати. За допомогою Mavic бійці "засікають" військову техніку росіян, спостерігають за її переміщенням і коригують удари.

Українські дрони "Кажан" ефективні в нічний час доби. Вони оснащені камерами з тепловізорами і розвивають таку швидкість, що ЗС РФ не можуть їх збити. А розвідкомплекси "Лелека" використовуються для того, щоб проникнути в глибокий тил ворога.

Нагадаємо, 11 липня СБУ показала, як український "Пегас" знищив БТР. Спочатку в ролику показали кадри, зняті камерою дрона-камікадзе. Він швидко пролітає вулицю зі зруйнованими будинками й влучає у бронетранспортер росіян, який згортає ґрунтовою дорогою наліво. Після продемонстрували запис із розвідувального безпілотника, за допомогою якого військові спостерігали за атакою з висоти пташиного польоту.

А на початку березня військові показали, як працює український дрон "Кажан". Безпілотний гексакоптер підіймає і скидає боєприпаси вагою до 20 кг, призначені для ураження бойової техніки та живої сили ЗС РФ. Це можуть бути 82-мм і 120-мм міни, а також протитанкові міни. Система скидання дає змогу "Кажану" влаштовувати бомбардування, завдаючи ударів прямо по цілях противника, або дистанційно мінувати територію.