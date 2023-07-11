"Шершні" проти "Джмеля": ЗСУ показали, як дрон розніс російський вогнемет (відео)

Безпілотник скинув в окоп росіян два боєприпаси, ліквідувавши загрозу для сил України.

Українські військові за допомогою безпілотного летального апарату розправилися із російським вогнеметом "Джміль". Відео опублікували у Telegram-каналі 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України у вівторок, 11 липня.

Бійці 2-го штурмового батальйону розвідувально-ударного підрозділу "Шершень" помітили на позиціях ворога реактивний піхотний вогнемет "Джміль". Ця зброя здатна завдати значної шкоди стороні, що настає, тому її вирішили ліквідувати за допомогою дрона.

Безпілотний летальний апарат вилетів до цілі та скинув два боєприпаси до траншеї, де було встановлено вогнемет. Після того як дим розвіявся, можна побачити, що від зброї залишилися тільки шматки металу.

Чим небезпечний вогнемет "Джміль"

"Джміль" — російський піхотний вогнемет одноразового застосування. Це термобарична реактивна граната, яку начинили вогнесумішчю.

Він може вражати вогневі точки (у тому числі й добре захищені), а також автомобілі та легкоброньовану техніку. "Джмелем" можна ліквідувати й живу силу противника. На відкритій місцевості вогнемет залишає випалену землю близько 50 кв. м. А у закритому просторі знищує все живе у радіусі 80 кв.м.

Нагадаємо, раніше ЗСУ показали, як дрон вразив танк ЗС РФ. Спочатку за броньованою машиною окупантів стежив дрон-розвідник, а потім за роботу взявся ударний безпілотний летальний апарат, який знищив його.

Крім того, 11 липня СБУ показала, як український "Пегас" знищив БТР. Спочатку у ролику показали кадри, зняті камерою дрону-камікадзе. Він швидко пролітає вулицю зі зруйнованими будинками і вражає бронетранспортер росіян, який повертає ґрунтовою дорогою ліворуч. Після цього продемонстрували запис з розвідувального безпілотника, за допомогою якого військові спостерігали за атакою з висоти пташиного польоту.