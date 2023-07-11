Українську систему Delta сумістили з технікою НАТО: підключаються навіть літаки F-16

Військові перевірили сумісність Delta із протоколами НАТО під час навчань CWIX. Незабаром Сили оборони України зможуть ще ефективніше застосовувати систему у бою.

Українська цифрова система бойового управління Delta пройшла випробування НАТО — тепер її можуть інтегрувати до західної техніки, включаючи винищувачі F-16. Про це 11 липня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров поінформував на своєму Telegram-каналі.

Сумісність Delta та НАТО

У червні в Польщі відбулися щорічні навчання НАТО під назвою Coalition Warrior Interoperability eXercise (CWIX), які мають на меті поєднати бойові та інформаційні технології різних країн зі стандартами Альянсу. Українську Delta успішно поєднали з 15 системами з 10 країн, 3 з них розроблені НАТО.

"Всі тести на взаємосумісність були вдалими, і Delta вкотре підтвердила свої унікальні можливості", — наголосив Михайло Федоров.

Крім того, на навчаннях протестували чотири протоколи обміну інформацією, які західні партнери передають Україні. За словами віцепрем'єр, всі зразки техніки, які їх використовують, зможуть під'єднатися до Delta, щоб Сили оборони України ще ефективніше діяли на полі бою. Найважливішим протоколом чиновник вважає Link 16, адже він дозволить українській системі показувати військовим дані з літаків F-16.

Військові вивчають систему Delta Фото: dou.ua

Що таке Delta і чому вона важлива

Система Delta дозволяє українським військовим у реальному часі бачити поле бою на екрані у вигляді карти з розташуванням своїх та російських сил. Як зазначив Михайло Федоров, це єдина платформа в арсеналі України, яка підтягує дані з різних джерел: супутників, безпілотників, аеророзвідки, радарів, чат-ботів та багатьох інших. Враховуючи цю інформацію, командування може грамотніше планувати бойові операції та ефективніше вести контрнаступ.

"Мати національну військову систему, здатну працювати за сучасними стандартами, так само важливо, як мати бойових пілотів, здатних швидко опанувати винищувачі нового покоління. Це реальні досягнення, якими Україна має пишатися і може сміливо демонструвати партнерам у НАТО", — пояснив віцепрем'єр.

Як раніше писали, Delta оснастили сучасними засобами захисту від кібератак — спеціальні алгоритми постійно моніторять мережевий трафік і виявляють підозрілу активність. При цьому військові можуть запускати програму на різних пристроях: ноутбуках, планшетах та навіть смартфонах.

У травні 2022 року голова наглядової ради громадської організації "Аеророзвідка" Ярослав Гончар заявив, що Delta допомогла ЗСУ захистити Київ від російських загарбників. Систему активно використовують з початку повномасштабного вторгнення РФ, в перший тиждень три спеціалісти вручну наносили мітки на карту, орієнтуючись на повідомлення з Інтернету, незабаром вони почали вказувати шлях безпілотникам, підтягувати дані від мобільних операторів та Держгеокадастру, супутникові знімки, а також чатбот, запущений Мінцифри.

Пізніше "Аеророзвідка" надала доступ до "Дельти" підрозділів Сил оборони та інших державних структур, включаючи МВС, Нацгвардію, мобільні оператори та територіальну оборону. Завдяки цьому захисники України приймали рішення і діяли набагато швидше за окупантів.