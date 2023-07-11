Удар США по чіпах не спрацював: Китай збільшив закупівлі процесорів для ШІ

Найвідоміший виробник процесорів і мікросхем TSMC рапортує про збільшення закупівель з боку китайських підприємств.

Незважаючи на посилення напруженості між США та Китаєм, що може призвести до додаткових обмежень на графічні процесори для штучного інтелекту, китайські компанії з розробки ШІ збільшують свої замовлення на чіпи для 7-нм техпроцесу, пише DigiTimes Asia. Такі дані стали відомі журналістам видання від найбільшого виробника мікроелектроніки — тайваньської компанії TSMC.

Уряд США збирається запровадити більш жорсткі експортні обмеження на високопродуктивні ШІ-чіпи проти Китаю, але, тим не менш, на нещодавній виставці SEMICON China 2023, все виглядало нормально, зазначають журналісти. Вони зазначили, що виставку в Шанхаї відвідало понад 100 000 осіб і було представлено понад 1200 різних експонатів. Тайванські та глобальні постачальники обладнання та матеріалів активно укладали нові контракти та підписували договори на постачання обладнання та чипів.

На думку експертів видання, виставка, що відбулася, демонструє, що завдяки величезному ринку промисловість Китаю не зупинилася внаслідок обмежень США. Китайські виробники чипів і мікросхем все ще шукають шляхи для свого зростання, включно з імпортозаміщенням і розширенням своїх інвестицій у чипи для штучного інтелекту.

Власні джерела повідомили редакції DigiTimes Asia, що місцеві китайські постачальники чипів AI HPC не входять до списку експортних заборон, і принаймні десятки компаній продовжують інвестувати в розробку і закупівлю напівпровідників, а T-Head і Sanechips розширюють свої замовлення на 7-нм чипи TSMC з першого кварталу цього року.

Наразі компанія T-Head розробляє чіпи на базі архітектур Arm і RISC-V і кілька разів її представники відвідували фабрику TSMC на Тайвані, щоб збільшити кількість замовлень. Так само компанія Sanechips подвоїла свої замовлення на TSMC, ставши одним із трьох найбільших клієнтів у Китаї і важливим клієнтом у сегменті високопродуктивних обчислень.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія "завалила" Китай штучними сапфірами. Там збільшилося виробництво гаджетів і частина поставок йде на реекспорт.