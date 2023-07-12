Дрони навчили "винюхувати" ядерну та хімічну зброю: вони допоможуть військовим у бою (відео)

Інженери розробили спеціальні датчики, які дадуть змогу БПЛА знаходити та позначати небезпечні місця. У майбутньому їх доповнить система автономного польоту.

Незабаром військові можуть отримати дрони, які розпізнають хімічну, біологічну та радіаційну небезпеку. Такий безпілотник уже розробила некомерційна інженерно-інноваційна компанія Draper, пише медіа DRONELIFE.

Вон Кім — керівник проєкту — розповів про те, що запит на безпілотники, які могли б зчитувати хімічну, біологічну та радіаційну небезпеку, був продиктований самими замовниками дронів. Команда багато працювала над тим, щоб вивчити всі запити.

"Клієнти запитували, чи може БПЛА "винюхувати" ці небезпеки замість людей. Їх цікавило, наскільки розумним має бути БПЛА, щоб шукати, наносити на карту і визначати місцеперебування цих небезпек без віддаленого оператора", — сказав він.

Спираючись на ці результати, виконавчий офіс Об'єднаної програми хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту профінансував програму Draper під назвою CSIRP. Вона передбачає встановлення на БПЛА спеціальних датчиків, які могли б виявляти біо- та радіонебезпеки.

"Draper розробив систему автономії та алгоритм відображення на основі датчиків, щоб вони являли собою розширювану, модульну і стійку мобільну платформу, яка не залежить від транспортних засобів і систем обробки", — сказав Джуліус Роуз, заступник директора з датчиків і доставки.

Так виглядає дрон, який хочуть обладнати системою CSIRP

На додаток до пошуку, виявлення і картування небезпек дрон хочуть забезпечити системою автономного польоту і "навчити" облітати перешкоди. За словами керівника проєкту, ці опції допоможуть військовим у зоні бойових дій мати безпечний, мережевий і прив'язаний до навколишнього середовища спосіб обміну інформацією.

Нові можливості, розроблені Draper для CSIRP, використовують безліч вхідних даних довкілля, а також алгоритм об'єднання датчиків, який може синтезувати дані від інструментів, включно з GPS, LiDAR, інерціальними вимірювальними пристроями, магнітометрами й камерами. Уся ця об'єднана інформація призначена для забезпечення надійної та автономної роботи завдяки використанню нових алгоритмів, розроблених для CSIRP, які дають змогу БПЛА виявляти перешкоди й уникати їх.

Нагадаємо, у червні 2023 року в РФ заявили про перші випробування ядерного безпілотника "Посейдон". Очікується, що внаслідок удару противник постраждає від вибухової хвилі, радіоактивного забруднення, цунамі та інших руйнівних наслідків.

А в березні цього ж року ЗМІ писали про те, що ядерний дрон КНДР загрожує США "радіоактивним цунамі". Корейська влада запевняє, що нова зброя зможе знищити ворожі кораблі та порти, але експерти сумніваються в її ефективності.