"Буде бити ворога щодня": ЗСУ на фронт передали незвичайний FPV-бомбер (відео)

Дрон із крафтовим ім'ям "Друк Армія" багаторазовий за рахунок пристрою для вибухових елементів.

В Україні створили новий тип безпілотного летального апарату: FPV-бомбер. Відео з цією технікою опублікували в Telegram-каналі громадська організація "Хортицька варта".

Волонтери зробили подарунок у вигляді нового дрона для ДрукАрмії — спільноти українців, яка вже понад рік друкує на 3D-принтері допоміжні матеріали для воїнів ЗСУ.

"Ми вирішили зробити подарунок у вигляді дрона бомбера. Це не простий дрон-камікадзе, а бомбер, для якого ви робите сегменти для скидів", — сказав за кадром чоловік, представляючи дрон.

Безпілотник являє собою апарат із чотирма гвинтами та пристроєм для вибухових елементів, що робить багаторазовим. Саме цьому апарату дали крафтове ім'я "Друк Армія". За словами представника громадської організації "Хортицька варта", дрон прослужить надійно і добре зарекомендує себе на фронті.

"Буде бити ворога щодня", — резюмував автор ролика.

Нагадаємо, раніше військові показали на відео, як дрони ЗСУ позбавили росіян танка за $3 млн. Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, який вийшов із ладу, у тил, щоб уночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.

А в січні 2023 року громадська організація "Хортицька варта" із Запоріжжя запустила проєкт із закупівлі саморобних дронів-камікадзе для Збройних сил України. Собівартість літальних апаратів становить лише $300-$400 залежно від модифікації, кожен із них може нести до 1 кг вибухівки.