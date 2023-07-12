"Радіоелектронний кулемет": Україна придушить Росію новою системою РЕБ, — експерт

За підрахунками аналітика Юліана Рєпке, 100 комплексів AUDS убезпечать весь фронт від дронів РФ, але поки що їх використовують лише на найбільш "гарячих" ділянках фронту.

Українські війська можуть позбавити Росію переваги в повітрі за допомогою комплексу Anti-UAV Defense System (AUDS). Так вважає військовий аналітик німецького видання BILD Юліан Репке.

Як AUDS допоможе ЗСУ

Росія використовує тисячі БПЛА, щоб знаходити позиції Сил оборони України і координувати удари артилерії по них. За словами експерта, завдяки цьому ЗС РФ отримали перевагу в повітрі, але ситуацію можуть кардинально змінити британські системи AUDS, які вперше з'явилися в Україні.

Юліан Репке називає AUDS "радіоелектронним кулеметом", оскільки він набагато потужніший за звичайні антидронові рушниці. Система помічає ворожі дрони на відстані до 10 км, а потім за допомогою спрямованої антени "вистрілює" в нього потужним радіопроменем, що обриває зв'язок літальних апаратів з їхніми станціями управління.

Як вважає аналітик, щоб убезпечити весь фронт від російських безпілотників, ЗСУ необхідно близько 100 систем AUDS. Зараз таких комплексів в Україні набагато менше, тому військові використовують їх лише на найгарячіших ділянках фронту, наприклад, у районі Антонівського мосту через Дніпро.

Антидронова система AUDS Фото: Blighter Surveillance Systems

Що відомо про AUDS

Уперше комплекс AUDS в Україні показав військовий зв'язківець Сергій Флеш, він же порівняв його з антидроновими рушницями і назвав "антидрон-кулеметом". Система об'єднує в собі радіолокаційну станцію, антену електронного сканування і генератор радіочастотних перешкод. Вона може точно визначати тип БПЛА за сигналами і камерами, а потім підбирає частоту для придушення в діапазоні від 400 МГц до 6 ГГц. Система настільки потужна, що може приземлити дрон або ж змусити його висіти в повітрі, поки не розрядиться акумулятор.

Компанія Blighter Surveillance Systems, один із розробників, запевняє, що AUDS може працювати в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов з мінімальним побічним збитком. Комплекс встановлюється на стаціонарних вежах, дахах будівель або на транспортних засобах. Швидкість виявлення БПЛА становить лише 15 секунд.

Характеристики Auds:

дальність виявлення — 10 км;

мінімальний розмір цілі — 0,01 м²;

вихідна потужність — 4 Вт;

охоплення за азимутом — 180° (стандартно) або 360° (опціонально);

кут піднімання — 10° (антени M10S) або 20° (антени W20S);

регулювання висоти — від -40° до +30°;

максимальна швидкість камери — 60 градусів на секунду;

оптичний зум — x30;

цифровий зум — x12;

довжина хвилі тепловізора — від 3 до 5 мкм.

Нещодавно українське підприємство "Антидрон Україна" представило портативний пристрій C-Vog FPVKiller для боротьби з FPV-дронамі, які ЗС РФ активно застосовують на фронті. Комплекс приводиться в дію одним натисканням кнопки і створює перешкоди, що виводять з ладу небезпечні БПЛА.