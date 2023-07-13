Підірвали дроном і добили гранатою: ЗСУ позбавили росіян новітнього танка "Прорив" (відео)

Станом на лютий 2023 року у ЗС РФ на озброєнні перебувало 100 танків Т-90М "Прорив", але тільки в липні українські війська знищили дві такі машини.

Українські військові в районі Курдюмівки, розташованої поблизу Бахмута, знищили один із новітніх російських танків — Т-90М "Прорив". Відповідне відео опублікував у своєму Telegram-каналі військовий журналіст Юрій Бутусов у четвер, 13 липня.

На відеокадрах видно, як танк рухається вздовж залізничних колій. До нього вилітає дрон-камікадзе і вражає Т-90М у кормовий відсік, де розташований мотор. Танк димить, але продовжує рух і навіть долає залізничний переїзд. Однак по той бік колій він остаточно глухне і зупиняється біля раніше знищеної вогнем машини.

Екіпаж танка спішно залишає його і тікає геть. Після цього, щоб добити "Прорив", українські військові за допомогою безпілотного летального апарату скидають на нього термобаричну гранату. Бойова машина перетворюється на купу понівеченого металу.

Що відомо про танк Т-90М "Прорив"

Це модифікація моделі російського танка Т-90А. Робота над цією моделлю танка розпочалася 2010 року, а 2021-го Росія перейшла до її серійного виготовлення.

Танк складається з умовних трьох відсіків: у лобовій частині розташований відділ управління, посередині — бойове відділення, а в кормовій частині розташований моторний відсік. На відміну від своїх попередників, він отримав баштовий модуль нової конструкції з багатошаровим бронюванням. Крім того, він оснащений системою управління вогню "Калина", модульною зенітною кулеметною установкою "УДП Т05БВ-1", радіостанцією "Акведук". Для захисту від вогню противника машина оснащена протикумулятивними ґратчастими екранами і комплексом динамічного захисту "Релікт".

Зазначимо, що це модель, в якій уперше для російського танка застосовано управління на основі штурвала і система автоматичного перемикання передач. Для управління такою військовою машиною достатньо три людини: механіка-водія, навідника і командира танка. Станом на лютий 2023 року на озброєнні ЗС РФ перебувало 100 танків Т-90М "Прорив".

Нагадаємо, раніше військові показали, як дрони ЗСУ позбавили росіян танка за $3 млн. Окупанти намагалися відбуксирувати Т-90, який вийшов із ладу, у тил, щоб уночі полагодити його, але безпілотники українських бійців остаточно добили техніку.

Крім того, 10 липня бригада Нацгвардії знищила танк Т-90М "Прорив". Аеророзвідка військових успішно зафіксувала ворожу техніку. Згодом важку бронетехніку військ РФ ліквідували за допомогою БПЛА.