Армія США відібрала нову техніку для ураження російських дронів в Україні: що відомо

Американські фахівці провели ретельні випробування антидронових систем на базі вантажівок — вони здатні знищувати БПЛА кулями, засобами РЕБ і керованими ракетами.

Об'єднане управління протидії малим безпілотним системам армії США (JCO) допомогло відібрати машини для боротьби з дронами, які передають Україні. Подробиці цього проєкту стали відомі виданню Defence One, посилаючись на керівника випробувальної групи Майкла ДіДженнаро.

У квітні Міноборони США оголосило, що передасть Україні десять мобільних вантажівок для боротьби з безпілотниками, насамперед з баражувальними боєприпасами, які Росія використовує для нанесення ударів. Під час вибору цих вантажівок американські урядовці враховували випробування, які JCO провело в січні-лютому 2023 року. Відомство мало перевірити на випробувальному полігоні Юма продукти від різних компаній і визначити, які з них здатні виявляти, відстежувати, ідентифікувати та знищувати дрони на відстані два кілометри і більше.

За інформацією Defense One, у випробуваннях узяли участь компанії SAIC і Invariant, продемонструвавши свої системи для запуску ракет із лазерним наведенням BAE Systems APKWS для знищення безпілотників, аналогічних за вагою безпілотникам іранського виробництва Shahed, які Росія використовує проти України. Крім можливостей своєї зброї, учасники конкурсу мали довести, що здатні поставити продукт армії США протягом 30-90 днів після укладення контракту.

Як розповів віцепрезидент армійського бізнес-підрозділу SAIC Грег Фортьє, їхня система може запускати ракети вартістю менше $30 000 — набагато дешевше за інші ракети ППО, які застосовують в Україні, зокрема проти іранських дронів-камікадзе Shahed. Системний інженер SAIC Джеремі Девідсон додав, що система також містить кулеметну установку M240 і систему радіоелектронної боротьби, яка може взяти під контроль комерційний безпілотник, наприклад, будь-який квадрокоптер DJI без розширеного шифрування зв'язку. Вона змогла виявити безпілотник на відстані майже в 5 км.

За словами Майкла ДіДженнаро, випробування стали викликом не лише для виробників, а й для JCO, оскільки управління мало все організувати за дуже короткий термін. Допомога Україні з боку JCO стала першим випадком, коли офіс публічно заявив про роботу над системою, яку застосовуватимуть в активних бойових діях.

Майкл ДіДженнаро додав, що союзники США особливо зацікавлені у знищенні боєприпасів, що баражують, але JCO також отримають звіти про найостанніші випробування технологій для боротьби з БПЛА.

"Ці випробування — не просто демонстрації JCO. Насправді вони проводяться з усіма службами, партнерами і союзниками", — сказав ДіДженнаро.

Армія США заснувала JCO 2020 року, а з квітня 2021 року управління провело п'ять випробувань для перевірки техніки, здатної знищувати БПЛА. Крайнє пройшло в травні-червні: військові експериментували із застосуванням ракет із лазерним наведенням і мікрохвильових випромінювачів. Учасниками проєкту є Invariant, SAIC, MSI Defense, Thales і Lockheed Martin, остання представила "мікрохвильовку" під назвою Mobile Radio Frequency-Integrated UAS Suppressor або MORFIUS.

Раніше писали про найкращі технології для ураження безпілотників. Наразі в арсеналі військових є радари, генератори перешкод, мікрофони, мікрохвильова та лазерна зброя.