Гаррі Поттер уже не той: як АІ змінює відомі фільми (відео)

Нейромережі роблять фільми вертикальними, і тепер не потрібно перевертати смартфон. Це може змінити ваше уявлення про знамениті кінострічки.

У соціальних мережах, зокрема в TikTok і Reddit, користувачі активно поширюють відеоролики зі зміненими фільмами. Тепер можна побачити, який би вигляд мали знамениті кінострічки, якби їх знімали вертикально. По суті, це новий погляд на кіно, пише Yahoo.

І все це створюється завдяки бета-версії нового Photoshop. Функція заливки в ньому працює зі вбудованою нейромережею та може додавати відсутні частини зображення. Так і з'явилися розширені версії знаменитих фільмів із домалюваним верхом і низом.

Виходить, що переробити будь-який фільм у вертикальний формат тепер не проблема. Але є один мінус. Поки що це нововведення працює тільки для динамічних сцен.

Наприклад, один із користувачів Reddit поділився відео, яке показує, як модель штучного інтелекту StableDiffusion використовувалася для заповнення верхніх і нижніх частин кадрів у фільмах про Гаррі Поттера.

На відео видно, що лише невелика частина зображення взята з реального фільму. Все інше домалював ШІ.

Подібні відео також можна знайти і в інших соціальних мережах, як, наприклад, ті, що показані нижче.

Нагадуємо, що, згідно з соцопитуванням, більшість громадян України не користуються інструментами штучного інтелекту й лише приблизно уявляють, навіщо вони потрібні.

Також Фокус писав про те, що ШІ навчили діагностувати хвороби серця за одним лише знімком. Новий інструмент, що поєднує в собі простоту рентгена грудної клітки та складність штучного інтелекту, дає змогу по-новому підійти до ефективної діагностики захворювань серця.

Нагадуємо, що Фокус писав про те, як працює незвичайна секс-іграшка з ШІ. Штучний інтелект не тільки озвучить користувачеві вигадану еротичну історію, а й одночасно керуватиме "іграшкою для дорослих".