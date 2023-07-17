Тихі та непомітні: які дрони з України могли вдарити по Кримському мосту

ЗСУ постійно розвиває сегмент ударних безпілотних катерів, тому на окупантів чекають ще багато "сюрпризів", вважають аналітики.

Сьогоднішній удар по "Кримському мосту" в ГУР прокоментували словами Кирила Буданова про те, що "ця конструкція там зайва", по суті натякнувши, що операцію провели ЗСУ, повідомляє Defence-ua. І хоча залишається невідомим, шляхом чого вдалося обвалити 145-ту опору мосту, експерти сайту вже роблять припущення про моделі катерів-камікадзе, за допомогою яких це вдалося здійснити.

За даними пропагандистських ЗМІ Росії, атаки були проведені модернізованими гідроциклами з вибухівкою або катерами зі збільшеними до 500 кг боєзапасом. А так звані російські "воєнкори" вважають, що це були ті самі катери, що вдарили по кораблю "Іван Хурс".

На думку експертів сайту, якщо сьогодні по "Кримському мосту" били саме катери-камікадзе, то це вже четвертий тип модернізації та покращення подібної зброї українцями. Defence-ua наводить зображення подібних автономних катерів, які використовували торік і які використовують сьогодні, під час атаки на той самий "Іван Хурс".

Ілюстрація еволюції катерів-камікадзе, якими ЗСУ б'є на морі окупантів Фото: HI Sutton

На думку експертів сайту, окупанти "проспали атаку" катерів-камікадзе завдяки їхньому вдосконаленню в плані малопомітності та безшумності. Для виходу на об'єкт атаки морські безпілотники могли йти спеціально на малій швидкості та в малошумному режимі.

Так само наголошується, що порівняно з попередніми дизель-електричними катерами "Варшав'янка" (проєкт 636.6) нові безпілотні морські боєприпаси мають довжину корпусу всього 5 метрів, що робить їх майже невидимими особливо вночі. Можливо, що конструктори оснастили нові човни малошумним, але швидкісним водометним двигуном, який розганяє катер-камікадзе до 80 км/год.

Факт володіння таким типом зброї дає Україні додаткову ініціативу під час війни на морі, стверджують у Defence-ua. Але водночас темпи виробництва нових катерів-камікадзе можуть якраз лімітуватися саме темпами виробництва (або закупівель за кордоном) тих самих водометних силових установок.

Раніше Фокус розповідав, про ситуацію на "Кримському мосту": там обвалилася опора, утворилися багатокілометрові затори, а окупанти звинувачують Україну в теракті.