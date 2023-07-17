"Виробництво дронів збільшили в 100 разів": Федоров розкрив, як посилять ЗСУ (відео)

Оператори БПЛА, окрім українських безпілотників, також отримають 53 пікапи, щоб перевозити важкі апарати і швидко змінювати позиції.

Україна збільшила власне виробництво деяких моделей дронів у 100 разів, порівняно з 2022 роком. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону в понеділок, 17 липня.

"За деякими категоріями ми збільшили виробництво, якщо порівнювати з минулим роком, у 100 разів", — сказав міністр.

За словами очільника профільного міністерства, безпілотники мають велике значення в російсько-українській війні, оскільки ці бойові дії — фактично війна технологій. Тому країна має якнайшвидше розвивати цю гілку військових технологій, створюючи нові дрони та вдосконалюючи наявні моделі.

Михайло Федоров зазначив, що для цього українським розробникам створюються всі умови. Зокрема, якщо профільна комісія визнає їхній проєкт доцільним, українці можуть отримати на розвиток своїх винаходів грант, який не потрібно буде повертати.

Операторів БПЛА "посилять" пікапами: як машини допоможуть дронам

Віцепрем'єр-міністр України також повідомив про те, що військові-оператори безпілотних літальних апаратів отримають 53 пікапи. На купівлю автомобілів Peugeot Landtrek витратили 57 млн 450 тис. гривень. Кошти виділила компанія Favbet у межах українського проєкту "Армія дронів", а закупівлю автомобілів провела організація United24. Більшістю пікапів скористаються 11 рот ударних БПЛА, які були створені в складі Збройних сил України протягом двох місяців.

Михайло Федоров пояснив, що машини потрібні для мобільності операторів безпілотників. Українські військові завдяки новим автомобілям зможуть максимально швидко віддалятися на безпечну відстань від зони пусків дронів.

Зі свого боку, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 72 ОМБР зазначив, що пікапи допоможуть зберегти життя багатьом операторам дронів. Крім того, автомобілі дадуть можливість своєчасно реагувати на агресивні дії противника. Також Peugeot Landtrek дадуть змогу військовим перевозити габаритні дрони та коптери, які не вміщаються в усі інші транспортні засоби.

Українські оператори БПЛА отримають 53 нові пікапи

Нагадаємо, 4 липня стало відомо, що ЗСУ отримають 500 нових безпілотників для контрнаступу. ЗСУ передають розвідувальні й ударні коптери, які допоможуть вести аеророзвідку, коригувати роботу артилерії та знищувати позиції ворога. Зокрема, авіаційні комплекси Penguine MK-2.

А у вересні 2022 року ЗМІ писали про те, що українські волонтери побудували своїми руками 30 позашляховиків для ЗСУ. Багі VOLS відрізняються простотою і дешевизною конструкції, а також хорошою прохідністю. Існують версії з бензиновими й дизельними двигунами.