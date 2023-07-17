"Крутий результат": українські дрони знищили техніку ЗС РФ на мільйони, — Мінцифри

Як заявив віцепрем'єр Михайло Федоров, дешеві безпілотники допомагають ЗСУ громити окупантів і берегти життя солдатів.

Безпілотні літальні апарати "Армії дронів" тільки за сім днів знищили щонайменше 38 одиниць військової техніки бійців Збройних сил РФ. Такі дані оприлюднив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі в понеділок, 17 липня.

"Дрони за сотні доларів вражають техніку окупанта на мільйони, зберігаючи життя наших воїнів при цьому. Це крутий результат", — написав Федоров.

Очільник профільного міністерства опублікував інфографіку, на якій показано втрати ЗС РФ з 10 по 17 липня 2023 року. І військову техніку противника, і його живу силу вдалося вразити завдяки ударним безпілотним летальним апаратам.

Так, лише за один тиждень дрони позбавили росіян:

12 танків;

15 бойових броньованих машин;

2 самохідних артилерійських установок;

5 гармат;

однієї реактивної системи залпового вогню.

Крім того, українським безпілотникам вдалося знищити вісім вантажних машин ЗС РФ, 16 одиниць радіотехнічного обладнання, 20 опорних пунктів і вісім складів паливно-мастильних матеріалів. Завдали БПЛА шкоди й живій силі противника: дрони вразили 137 російських військових.

Українські "пташки" позбавили ЗС РФ військової техніки та живої сили Фото: Telegram/Федоров

Нагадаємо, 17 липня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров заявив про те, що Україна наростила виробництво власних безпілотників у 100 разів. За словами очільника профільного міністерства, безпілотники мають велике значення в російсько-українській війні, оскільки ці бойові дії — фактично війна технологій. Оператори БПЛА, крім українських безпілотників, також отримають 53 пікапи, щоб перевозити важкі апарати і швидко змінювати позиції.

Крім того, Михайло Федоров оцінив нарощування виробництва дронів "Ланцет" у РФ. За словами віцепрем'єра, Україна тільки за один рік змогла наростити виробництво безпілотників і збільшити випуск деяких категорій у сто разів.