Штурм закінчився, не розпочавшись: дрони TORO ліквідували БМП разом із росіянами

Кілька російських військових їхали зверху на броні й постраждали від прямого удару дрона камікадзе, лише двоє з них змогли врятуватися втечею.

Українські бійці за допомогою дрона TORO ліквідували броньовану техніку росіян і самих окупантів. Інформація про цей бій з'явилася в Telegram-канал Ukrainian FPV drone TORO в понеділок, 17 липня.

Броньована машина з російськими військовими на борту їхала на відкритій місцевості ґрунтовою дорогою. Над нею зависли безпілотники TORO, якими керували бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс".

Безпілотний летальний апарат націлився на БМП окупантів, яка продовжувала рухатися дорогою. Він вразив техніку, ліквідувавши одразу кількох окупантів. Один із тих, хто вижив, але поранений, намагався відповзти від ураженої техніки. А другий, який, судячи з усього, не зазнав жодних травм, втік з місця бою БМП і TORO.

Нагадаємо, творці розкрили характеристики смертоносних дронів TORO. За словами виробників, у кожного апарата є щонайменше три варіанти складання з різними комплектуючими, тому визначити їх за запчастинами складно. Так чи інакше, технічні характеристики у них приблизно однакові, хоча можуть змінюватися залежно від погодних умов.

Ми також писали про те, що наприкінці червня дрон-камікадзе TORO протаранив росіян на БМП. БМП їхав путівцем доволі далеко від лінії фронту, тож солдати ЗС РФ не очікували нападу, тож висунулися з люків і їхали просто на броні. У цей момент ударний коптер TORO вилетів назустріч і врізався прямо в одного з росіян.

А наприкінці травня коптери TORO зруйнували чотири пристрої для дальнього візуального спостереження "Муром". Перший безпілотник російські військові знешкодили, а ось другий успішно долетів і вразив дорогу ціль.