В Україні запустили унікальну систему розвідки дронами: як "Очі яструба" шкодять РФ

ЗСУ застосовують на передовій як маленькі комерційні дрони, так і великі безпілотники, здатні зависати в небі десятками годин.

Українські військові з підрозділу Збройних сил України "Очі яструба" — перше формування, що застосовує на фронті всі доступні засоби розвідки, які вдалося об'єднати в єдину систему. Про це розповів командир підрозділу Андрій Сухін в інтерв'ю "Українському радіо", яке опублікували 17 липня.

За словами військового, "Очі яструба" в умовах бойових дій використовують цілий комплекс засобів аеророзвідки. Це можуть бути як наземні камери та мініатюрні комерційні дрони, так і габаритні безпілотники, що можуть протриматися в повітрі кілька десятків годин.

Усю отриману від дронів інформацію військові систематизують і звіряють із супутниковими даними. Це дає змогу бійцям помітити противника набагато раніше, ніж він встигне якось відреагувати. Крім того, така комплексна система розвідки допомагає "Очам яструба" зберігати життя розвідників, які використовують для вилазок безпілотні літальні апарати.

"Ми ходили ногами, тому я на своїй шкурі відчув, як це послати кудись людей розвідати й з'ясувати обставини, а як просто відправити один дрон. Я відчув адекватну ціну людського життя", — розповів журналістам боєць із позивним "Мамай".

Це підтверджує і командир окремого взводу тактичних безпілотних авіаційних комплексів із позивним "Цвях". Військовий визнав, що безпілотні літальні апарати на війні — часто одноразовий і витратний матеріал. Під час активних бойових дій підрозділ може втрачати по два коптери на день. Найчастіші причини того, що дрони виходять з ладу — знищення противником або посадка на окуповану територію.

"Якщо ми ставимо на противагу людське життя і коптери, то ми виберемо комплекси, тому що це матеріальне, воно відновлюється", — сказав командир.

ЗСУ на передовій виконують бойові завдання, знаходячи застосування кожному дрону

Нагадаємо, російські військові поскаржилися на нову тактику ЗСУ. На Запорізькому напрямку окупанти змушені цілодобово виглядати БПЛА і по шість годин ховатися в укриттях, бо українці атакують їх цілими роями безпілотників.

Також 17 липня віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров розповів про те, що в Україні виробництво дронів збільшили в 100 разів. За словами очільника профільного міністерства, безпілотники мають велике значення в російсько-українській війні, оскільки ці бойові дії — фактично війна технологій.