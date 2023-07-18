"Поповнення у зграї": ЗСУ передали чотири нові дрони Shark, як вони посилять армію (відео)

У зоні бойових дій військові користуються загалом 11 українськими комплексами Shark.

Бійцям Збройних сил України передали чотири безпілотні комплекси Shark. Інформація з'явилася на офіційній сторінці фонду "Повернись живим" у Facebook.

Усі комплекси БПЛА закупили в рамках ініціативи "Око за око". Нову військову техніку отримали бійці двох бригад і двох батальйонів. Це 92 окрема механізована бригада ім. кошового отамана Івана Сірка, 130-й окремий розвідувальний батальйон, 74-й окремий розвідувальний батальйон і 15-та окрема бригада артилерійської розвідки.

Разом із власне дронами Shark військові отримали станції управління системою, катапульти та мікроавтобуси, в яких розташовується робоче місце операторів Фото: Скриншот

Кожна бригада і батальйон отримали безпілотні літальні апарати з Full HD камерою. Вона здатна збільшувати зображення в 30 разів і оснащена цифровим зумом. Камера може помічати й зафіксувати навіть ті цілі, які рухаються зі швидкістю в 100 кілометрів на годину.

Також військовим передали пускові установки-катапульти та наземні станції управління. Останні оснащені навігацією та робочими місцями для пілотів. Усе це розміщується в мікроавтобусах, які мають збільшити мобільність операторів БПЛА.

Технічні характеристики українського БПЛА Shark

розмах крил — 3,4 м;

дальність дії зв'язку — 60 км;

тривалість польоту — понад 4 год;

максимальна швидкість польоту — 150 км/год;

час розгортання — 15 хв.

Нагадаємо, 12 липня дрон Shark допоміг ЗСУ знищити російський Бук-М2. Безпілотник коштує в середньому $100 тисяч і застосовується на фронті для коригування артилерійського вогню.

А наприкінці березня 2023 року артилеристи ЗСУ отримали українські дрони Shark. Разом із дронами волонтери передали наземну станцію на базі автомобіля Torsus, яка дасть змогу ефективно керувати БПЛА на передовій.